Davantage d'entreprises cotées prennent des engagements climatiques, mais le délai pour limiter le réchauffement à 1,5°C continue de rétrécir comme une peau de chagrin





Le nombre d'entreprises cotées prenant des engagements climatiques n'a cessé d'augmenter cette année, mais ces objectifs varient considérablement en termes d'exhaustivité et d'ambition, selon le dernier MSCI Net-Zero Tracker, un indicateur des progrès des entreprises cotées en matière de changement climatique au sein de l'indice MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI IMI)1. Le Net-Zero Tracker dévoile une tendance nette parmi les sociétés cotées : davantage d'engagements climatiques, de meilleures déclarations, mais toujours plus d'émissions de carbone.

Près de la moitié (44 %) des sociétés cotées ont maintenant fixé des objectifs de décarbonation, soit 8 points de pourcentage que dans le MSCI Net-Zero Tracker d'octobre 2022, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elles répondent de manière adéquate à leur intensité carbone. Seuls 17 % des objectifs climatiques des entreprises aligneraient les émissions de carbone de l'ensemble de leur chaîne de valeur sur l'objectif de 1,5°C de l'accord de Paris.

Montrant en outre l'éventail des engagements pris, moins d'un tiers (30 %) de tous les objectifs publiés visent à atteindre zéro émission nette, malgré la probabilité que des normes d'informations climatiques volontaires et obligatoires entreront en vigueur dans un avenir proche.

Publié aujourd'hui par MSCI, l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision critique pour la communauté mondiale des investisseurs, le Net-Zero Tracker montre que les entreprises cotées épuiseront d'ici octobre 2026 leur allocation budgétaire visant à limiter l'augmentation de la température à 1,5°C, soit deux mois plus tôt que l'estimation de MSCI datant d'octobre 2022.

Les entreprises cotées devraient émettre 11,2 gigatonnes d'émissions directes de gaz à effet de serre (Scope 1) dans l'atmosphère cette année, un volume inchangé par rapport à 2022, bien qu'elles aient pris de nouveaux engagements en matière de réduction de carbone2. Elles sont ainsi en passe de réchauffer la planète de 2,7°C durant ce siècle, selon l'indicateur « Implied Temperature Rise » de MSCI, basé sur une analyse de leurs futures trajectoires d'émissions et engagements climatiques actuels.

Pour les investisseurs qui tentent d'évaluer ces entreprises afin de prendre des décisions de portefeuille respectueuses du climat, une reprise du niveau de divulgation a été constatée, avec plus d'un tiers (35 %) des entreprises cotées déclarant maintenant les émissions Scope 3 provenant de leurs fournisseurs ou de l'utilisation de leurs produits par les clients, en hausse de cinq points de pourcentage par rapport au mois d'octobre de l'année dernière.

Les actifs privés affichent une intensité carbone plus faible

Bien qu'il soit souvent considéré que les intensités carbone soient plus élevées sur les marchés privés que chez les entreprises cotées, les estimations de MSCI suggèrent le contraire. Les entreprises privées de quatre des cinq groupes industriels à plus forte intensité d'émissions produisent moins de carbone que leurs équivalents cotés en bourse, selon les données MSCI ESG Research et Burgiss3.

Dans les cinq principaux groupes industriels (services publics, matériaux, énergie, transport et alimentation, boissons et tabac), l'intensité carbone moyenne estimée pour les entreprises cotées est de 76 % supérieure à celle de leurs homologues non cotées.

Cette situation contribue à ce que les investisseurs institutionnels financent près de 150 millions de tonnes d'émissions de CO2 des entreprises privées dans leurs portefeuilles de capital-investissement, de dette et d'actifs réels4.

Les caractéristiques des investissements privés en matière d'émissions sont motivées par les tendances sectorielles, les entreprises privées étant plus susceptibles d'évoluer dans des secteurs secondaires moins intensifs en émissions. Par exemple, les secteurs des technologies de l'information et des soins de santé représentent ensemble 47 % de la valeur de marché globale des participations privées institutionnelles, mais ne représentent que 6 % des émissions. En revanche, les secteurs de l'énergie, des matériaux et des services publics ne représentent que 6 % de la valeur globale du marché privé et produisent près de la moitié des émissions financées estimées.

Sylvain Vanston, directeur exécutif, Climate Change Investment Research, MSCI : « Le récent rapport de synthèse AR6 du GIEC est clair. Comme prévu, le changement climatique est ici, parfaitement mesurable, et le risque d'effondrement total est maintenant bien réel. Nous constatons de plus grands progrès de la part des entreprises cotées vers la réalisation des objectifs climatiques essentiels, mais le MSCI Net-Zero Tracker nous apprend qu'un écart important persiste entre leurs engagements climatiques et leurs émissions de carbone. »

« Les investisseurs doivent relever aujourd'hui les défis transitionnels, sous peine d'être confrontés demain à des risques graves et irréversibles, et ont donc un rôle à jouer pour promouvoir le changement existentiel requis. Les investisseurs peuvent utiliser leurs leviers stratégiques, y compris l'allocation d'actifs, les investissements verts et l'engagement avec les conseils d'administration et les décideurs politiques, pour aider non seulement les entreprises sur une trajectoire nette zéro, mais aussi pour encourager les changements réglementaires nécessaires pour niveler le contexte commercial. »

« Les entreprises cotées et privées et les investisseurs doivent agir de toute urgence, car ce rapport montre clairement que le temps presse et que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. »

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d'outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d'investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d'investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

À propos des produits et services de MSCI ESG Research

Les produits et services de MSCI ESG Research sont fournis par MSCI ESG Research LLC, et sont conçus pour offrir aux entreprises du monde entier des recherches, des évaluations et des analyses approfondies des pratiques commerciales liées à l'environnement, à la société et à la gouvernance. Les notations, données et analyses ESG de MSCI ESG Research LLC. sont également utilisées dans la construction des indices MSCI ESG. MSCI ESG Research LLC est un conseiller en investissement enregistré en vertu Investment Advisers Act de 1940 et une filiale de MSCI Inc.

Plus d'informations sur msci.com

Notes aux rédacteurs

1 Au 31 mars 2023.

2 Une gigatonne équivaut à un milliard de tonnes.

3 Sur la base d'une analyse de données de MSCI ESG Research et Burgiss, au 30 septembre 2022. Burgiss est un fournisseur mondial de données et d'études pour les placements alternatifs.

4 Cette estimation des émissions d'actifs privés n'inclut pas l'empreinte carbone complète de tous les actifs non cotés, dont la propriété s'étend au-delà des investisseurs institutionnels à d'autres entreprises cotées et privées, ainsi qu'aux gouvernements. Au niveau mondial, les sociétés cotées devraient cumuler 11,2 milliards de tonnes d'émissions directes de carbone (Scope 1) cette année.

Méthodologie

Le modèle Implied Temperature Rise de MSCI est une mesure prospective de l'impact climatique qui montre le potentiel de réchauffement estimé, en degrés Celsius, d'une entreprise ou d'un portefeuille en fonction de ses émissions actuelles de gaz à effet de serre et de sa trajectoire d'émissions projetées.

Le modèle indique l'évolution des températures mondiales moyennes de ce siècle si l'ensemble de l'économie présentait le même dépassement ou la même insuffisance du budget carbone que l'entreprise ou le portefeuille en question.

Bien qu'elle s'appuie sur des données différentes, la projection de la hausse cumulée de la température implicite des sociétés cotées dans ce rapport est similaire aux projections du réchauffement climatique basées sur les engagements nationaux des pays en matière de climat si les politiques et les actions visant à les atteindre sont pleinement mises en oeuvre. Les deux estimations reflètent l'ambition climatique.

Le modèle MSCI Implied Temperature Rise est recalculé deux fois par semaine pour refléter les derniers objectifs de décarbonation et les données d'émissions des entreprises, et trimestriellement pour tenir compte des mises à jour dans les données financières. Le modèle évolue également au fil du temps.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations font référence à des événements ou des résultats futurs et comportent des risques pouvant entraîner une divergence substantielle par rapport aux résultats ou performances réels. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les risques pouvant influencer les résultats ou performances sont détaillés dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice budgétaire clos au 31 décembre dernier et déposé auprès de la SEC. MSCI ne s'engage pas à actualiser ces déclarations prospectives. Aucune information figurant dans le présent communiqué ne constitue un conseil de placement ou ne doit être considéré comme tel. MSCI n'accorde aucun droit ni autorisation d'utiliser ses produits ou services sans licence appropriée. MSCI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE NI IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NI EU ÉGARD AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

11 mai 2023 à 14:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :