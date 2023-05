Mise à l'essai de caméras d'intervention par des agents de la GRC en Nouvelle-Écosse, au Nunavut et en Alberta





OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus pour faire preuve de transparence et de responsabilité envers les communautés qu'elle sert, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) procédera à l'essai sur le terrain de caméras d'intervention dans trois régions du pays.

Au cours des prochains jours, des agents de première ligne dans certains détachements de la GRC en Nouvelle-Écosse, au Nunavut et en Alberta porteront une caméra d'intervention. Les enregistrements audio et vidéo réalisés au moyen de l'appareil seront téléversés et conservés dans un système de gestion des preuves numériques (SGPN) sécurisé.

Les essais sur le terrain constituent la dernière phase du processus d'acquisition et serviront à éclairer la mise en oeuvre des caméras d'intervention dans les détachements de la GRC partout au pays. S'ils montrent que l'entreprise retenue satisfait à toutes les exigences du contrat, cette dernière obtiendra le feu vert pour fournir les caméras d'intervention et le SGPN à la GRC.

À l'issue de ces essais s'amorcera la mise en oeuvre progressive à l'échelle nationale, qui devrait s'étaler sur 12 à 18 mois. Lorsque cette étape sera terminée, les caméras d'intervention et le SGPN deviendront la norme nationale pour les agents de première ligne aux services généraux de la GRC.

Les caméras d'intervention peuvent aider à renforcer le lien de confiance entre la police et les collectivités qu'elle sert, car elles permettront d'enregistrer les interactions entre les policiers et la population de façon indépendante, impartiale et objective.

Citation

La population canadienne exige à juste titre plus de responsabilité de la part de la GRC et doit absolument avoir le sentiment que la police est là pour la protéger. La GRC s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour améliorer son lien de confiance avec les communautés qu'elle sert. En distribuant des caméras d'intervention à ses policiers, elle fait un pas de plus dans ses efforts pour devenir une organisation plus moderne et responsable.

- Mike Duheme, commissaire

Citation

La transparence et la reddition de comptes sont essentielles pour préserver la confiance de la population canadienne à l'égard des services de police. Cette étape vers l'adoption de la caméra d'intervention aidera la GRC à consolider ses liens avec les communautés qu'elle sert. Notre gouvernement poursuit la réforme de la GRC à laquelle s'attendent les Canadiens et les Canadiennes.

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref :

Quelque 300 caméras seront utilisées pendant les essais sur le terrain.

Une caméra d'intervention sera assignée en propre à chaque agent participant.

