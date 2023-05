Personnes aînées en situation de vulnérabilité - Une reconnaissance de l'expertise issue du milieu communautaire





MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) est heureuse que l'expertise-terrain issue du milieu communautaire soit reconnue par l'investissement de plus de 29 millions de dollars, sur trois ans, pour le soutien de 146 projets d'Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). Elle salue par le fait même la volonté de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, madame Sonia Bélanger, de doubler le nombre d'ITMAV compte tenu des retombées positives de ce programme pour les personnes aînées et les communautés qui en bénéficient.

Alors que le gouvernement reconnait les forces vives des communautés locales, l'AQCCA se réjouit que son travail de documentation, de consolidation et de reconnaissance des ITMAV des dernières décennies ait porté fruit. « La reconduction et le déploiement du programme ITMAV du Secrétariat aux aînés démontrent la pertinence de l'approche préventive et du travail-terrain effectué par le milieu communautaire pour répondre concrètement et de façon adéquate aux différentes réalités vécues par les personnes aînées » souligne M. André Guérard, directeur général de l'AQCCA.

« Les centres communautaires pour aînés sont des milieux d'appartenance, de socialisation et d'implication où émergent une multitude d'initiatives qui améliorent la qualité de vie, qui favorisent le maintien dans la communauté et qui brisent l'isolement social des personnes aînées. Il est primordial de reconnaître leur expertise et de leur donner les ressources financières pour qu'ils puissent poursuivre le travail remarquable qu'ils font au sein de leur communauté. Le renouvellement du financement ITMAV et le développement de ces initiatives en sont de bons exemples » d'ajouter M. Jacques Brosseau, président de l'AQCCA.

L'AQCCA est un organisme sans but lucratif regroupant près de 60 centres membres offrant des services et des activités à plus de 55 000 personnes aînées dans 14 régions au Québec. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un grand rôle de structure provinciale, de représentation et de soutien pour ses membres. Rappelons que de 2009 à 2013, l'AQCCA a réalisé un projet de recherche-action visant la consolidation et la reconnaissance des ITMAV, financé par le Secrétariat aux aînés, qui est à l'origine du programme ITMAV actuel.

