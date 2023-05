Scientist.com acquiert Labs Explorer et poursuit son expansion rapide au sein du marché européen de la recherche





Scientist.com, marché principal de la recherche préclinique pour le secteur biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui sa récente acquisition de Labs Explorer, un important réseau français mettant en contact les laboratoires de recherche européens, les professionnels de la science et les start-ups innovantes. Cette démarche stratégique permet aux utilisateurs de Labs Explorer de bénéficier d'un accès unique au vaste réseau de Scientist.com, qui compte plus de 5 000 fournisseurs mondiaux dans le domaine de la recherche et offre une gamme complète de services personnalisés et un inventaire impressionnant de 15 millions de produits de recherche, de consommables et de matériel de laboratoire essentiel.

« Labs Explorer constitue une passerelle essentielle entre les chercheurs, les scientifiques et les entreprises, en les mettant en contact avec des laboratoires et des installations de recherche européens de premier plan », a déclaré Joachim Hesse, vice-président des partenariats stratégiques et des comptes dans l'UE pour Scientist.com. « Avec l'intégration de nos deux plateformes, nous faisons un pas important vers la réalisation de notre objectif ultime, qui est de favoriser les connexions mondiales et de stimuler les scientifiques du monde entier ».

La place de marché de Scientist.com est devenue un hub global pour acheter presque tous les services ou produits de recherche préclinique. Les utilisateurs peuvent y trouver tout ce dont ils ont besoin, des services relatifs à l'ADN, à l'ARN et aux protéines jusqu'à l'acquisition d'échantillons de tissus humains, en passant par la découverte de biomarqueurs et la synthèse de composés. La plateforme propose également des essais in vitro, des anticorps clés en main ou personnalisés, des kits ELISA et une pléthore de produits et de services supplémentaires, adaptés à presque tous les domaines thérapeutiques.

« Scientist.com possède l'envergure et les ressources nécessaires pour créer une plateforme de recherche unifiée qui réunisse les scientifiques du monde entier », a déclaré Stéphane Tholander, cofondateur de Labs Explorer.

« L'intégration des deux plateformes améliorera l'expérience utilisateur et permettra à nos clients communs de mener leurs programmes de recherche de manière plus efficace et efficiente », a ajouté Bénédicte Huchet, présidente de Labs Explorer.

À propos de Scientist.com

Scientist.com a pour mission d'aider les scientifiques du monde entier et de les mettre en contact entre eux. La plateforme de recherche numérique de la société associe une pile technologique personnalisée cloud native, un client haut de gamme et un soutien scientifique pour permettre aux scientifiques de réaliser plus rapidement et pour un coût moindre des expériences plus innovantes. Scientist.com tire parti des modèles d'apprentissage machine développés en interne pour fournir des aperçus exploitables qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la gestion efficace des recherches. Scientist.com met en contact entre elles les principales sociétés pharmaceutiques et sociétés biotechnologiques internationales, et les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, avec le plus important réseau mondial de fournisseurs d'équipements scientifiques.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web scientist.com.

Rejoignez Scientist.com sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

11 mai 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :