DECOUVREZ LES OFFRES D'HOSPITALITÉ ET DE VOYAGE PROPOSEES PAR ON LOCATIONPOUR LA TOUTE PREMIÈRE CÉRÉMONIE D'OUVERTURE EN PLEIN AIR DES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024 !

PARIS, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Unique, historique et extraordinaire... Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. On Location, le fournisseur officiel d'Hospitalités pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, dévoile aujourd'hui ses packages d'Hospitalité et de Voyage pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les fans des Jeux Olympiques et les entreprises du monde entier bénéficieront d'un accès unique à une cérémonie d'ouverture historique, par l'intermédiaire d'un seul et même fournisseur.

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture se déroulera le 26 juillet 2024 en dehors d'un stade, avec un parcours exceptionnel de 6 km le long de la Seine. Les expériences d'hospitalité conçues par On Location seront à la hauteur de cet évènement extraordinaire et donneront vie à la ville historique de Paris, en offrant aux spectateurs du monde entier un choix de places uniques, jamais proposées auparavant aux spectateurs. Cette expérience d'hospitalité exclusive leur permettra d'assister à la cérémonie d'ouverture depuis les lieux emblématiques de Paris et de se retrouver immergés dans l'extraordinaire atmosphère qui entourera le défilé des athlètes sur la Seine. Pour ne pas rater cet événement unique, les fans du monde entier peuvent dès à présent réserver leurs packages sur la plateforme en ligne dédiée à l'hospitalité de Paris 2024 et choisir parmi une sélection de packages d'hospitalité et de voyages : https://olympics.onlocationexp.com/paris2024/fr/ceremonie

Paul Caine, président de On Location et d'IMG Events, a déclaré : "Nous sommes ravis d'offrir à nos invités une expérience d'hospitalité inégalée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Nos packages officiels offrent un accès exclusif à des places de premier choix, à une gastronomie exceptionnelle et à des divertissements inoubliables, faisant de cet événement un moment unique pour les amateurs de sport et les passionnés. Nous sommes impatients d'accueillir nos invités à la plus grande célébration au monde de l'excellence athlétique et de l'unité internationale".

Du spectaculaire le long des berges de la Seine avec le package Riverside !

Les visiteurs des Jeux Olympiques qui choisiront les packages Riverside bénéficieront d'une place de premier choix sur les berges de la Seine, associée à un espace d'hospitalité offrant un niveau de service Or au sein du Palais de Tokyo, à proximité de la fin du parcours de la Cérémonie d'ouverture, ou un niveau de service Argent au sein de la Maison de l'Amérique Latine, à quelques pas de la Seine.

Or : Dans un décor très parisien aux couleurs des Jeux Olympiques, les spectateurs disposeront d'une place de choix réservée le long des berges de la Seine, avec une vue imprenable sur Paris et la cérémonie d'ouverture. Un espace d'hospitalité dédié, accessible à pied depuis les places assises, sera ouvert avant, pendant et après la cérémonie d'ouverture. Le programme prévoit un buffet et un cocktail dînatoire avec une sélection de champagne, de vin, de bière et de boissons non alcoolisées, ainsi que des divertissements et des prestations d'artistes dans l'espace d'hospitalité.

Argent : les visiteurs bénéficieront d'une place réservée dans une tribune en bord de Seine avec une superbe vue sur la cérémonie d'ouverture. Dans l'espace d'hospitalité privé, ils auront accès à un cocktail dînatoire et de la musique live viendra rythmer la soirée.

Une vue d'exception pour un spectacle magique grâce aux packages Bridge 360

Les invités seront accueillis dans le spectaculaire Café de Paris, la plus grande brasserie à ciel ouvert de Paris, nichée sur un pont mythique de la capitale à proximité du célèbre Trocadéro et de la Tour Eiffel. Les invités pourront dîner dans cette brasserie d'exception avec une vue imprenable sur la Seine et auront accès à des prestations variées de divertissement et à un service de niveau Or.

Cette tribune insolite, au décor parisien et aux couleurs olympiques, permettra aux invités de profiter d'une vue panoramique et impressionnante de Paris et de la cérémonie d'ouverture. Ils pourront partager ce moment inoubliable dans un espace d'hospitalité dédié avec un excellent cocktail dînatoire, des invités spéciaux et diverses animations et performances, créant ainsi l'expérience d'hospitalité d'une vie.

À l'exception du programme de billetterie de Paris 2024, le programme officiel d'hospitalité de Paris 2024 est le seul moyen officiel de garantir votre place à la cérémonie d'ouverture, car ce sont les seules sources officielles et sûres pour acheter des billets et des packages d'hospitalité pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Pour ces packages exceptionnels, les tarifs par personne vont de 5 750 ? TTC (5 000 ? HT) à 11 000 ? TTC (9 500 ? HT).

En plus des packages pour la cérémonie d'ouverture, il existe de nombreuses options de packages d'hospitalité qui permettront aux entreprises et aux fans d'assister à toutes les compétitions sportives, sont disponibles sur la plateforme officielle d'hospitalité : https://hospitalitytravelpackages.paris2024.org/discover/?language=fr

On Location a créé des packages qui offrent aux fans du monde entier la possibilité de regarder, vivre et partager l'émotion des Jeux Olympiques. Ils peuvent choisir parmi une sélection d'expérience d'hospitalité dans des espaces privés ou partagés, chacun disposant d'un niveau différent de service d'hospitalité haut de gamme.

Le programme officiel d'Hospitalité Paris 2024 repose sur 3 piliers clés et s'adresse au grand public, aux entreprises et aux partenaires officiels.

CLUBHOUSE 24 : Clubhouse 24 est un espace centralisé d'hospitalité et de divertissement situé au coeur de Paris , dans l'emblématique Palais de Tokyo , permettant de rejoindre une quinzaine de sites de compétitions à pied ou en transport en commun. Les invités peuvent profiter d'un grand choix de restauration et de boissons sur un marché d'inspiration parisienne, ainsi que d'options de divertissement, y compris la scène principale du Clubhouse 24, qui propose des concerts, des démonstrations sportives, des activités interactives, des activités familiales, des apparitions spéciales pour les fans et bien plus encore.

Par l'intermédiaire d'Allianz Partners, On Location propose une assurance pour les packages d'hospitalité vendus sur la plateforme d'hospitalité à partir du 21 mars 2023 aux invités situés aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Les produits d'assurance d'Allianz comprennent plusieurs garanties, notamment l'annulation du forfait hospitalité qui rembourse les invités si la participation à l'événement n'est pas possible en raison d'un motif couvert mais aussi la couverture de l'interruption de voyage, la protection des bagages et une assistance d'experts et des services de conciergerie 24/24h et 7 jours sur 7.

Les particuliers et les fans de sports olympiques sont invités à se rendre sur la plateforme de vente dédiée à l'hospitalité pour découvrir la gamme de packages proposés : https://hospitalitytravelpackages.paris2024.org/discover/?language=fr

Pour les commandes de groupes (à partir de 11 personnes) et les demandes d'informations pour les entreprises, veuillez consulter la plateforme de réservation dédiée pour discuter de packages adaptés à vos exigences et préférences spécifiques https://corporatehospitality.paris2024.org/fr

Partenaire de longue date des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, @Visa est le moyen de paiement officiel.

A propos d'On Location

On Location est un fournisseur d'expériences premium, offrant des hospitalités de classe mondiale, de la billetterie, des expériences personnalisées, des productions d'évènements live, de la gestion de voyages dans les domaines du sport, du divertissement et de la mode. L'entreprise s'adresse aussi bien aux clients professionnels qu'aux fans en quête d'expériences immersives à l'occasion d'événements de premier plan. On Location est le prestataire de services officiel de plus de 150 détenteurs de droits emblématiques, comme le Comité International Olympique (Paris 2024, Milano Cortina 2026, Los Angeles 2028), la NFL, le championnat NCAA, l'UFC et la PGA of America, ainsi que de nombreux artistes et festivals de musique. L'entreprise organise également de nombreux événements uniques et exclusifs, faisant de n'importe quel évènement live une expérience exceptionnelle qui marque les esprits. On Location est une filiale d'Endeavor, une société internationale présente dans le milieu du sport et du divertissement.

