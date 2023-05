BLUETTI aide à faire de la fête des Mères un jour spécial grâce à ses diverses solutions d'alimentation électrique





BLUETTI, une entreprise de premier plan dans le secteur du stockage des énergies renouvelables, annonce une promotion spéciale pour la fête des Mères, s'étendant du 6 au 18 mai. Cet événement sera l'occasion de présenter les excellentes solutions d'alimentation de BLUETTI pour aider à faire de la fête des Mères une célébration mémorable.

Une sortie relaxante pour gâter votre maman

Il n'y a pas de meilleure façon de passer du bon temps avec sa mère qu'en planifiant une excursion en plein air, avec des activités comme le camping, la randonnée ou l'escalade. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, une station électrique portable comme la BLUETTI EB3A, l'EB55 ou l'EB70 est incontournable. Ces stations pèsent entre 10 et 21,4 livres et ont à peu près la taille d'une boîte à chaussures moyenne.

Donnez de la puissance à votre road trip avec maman

Partir en road trip avec votre mère créera des souvenirs impérissables. Les produits de la série AC de BLUETTI, comme l'AC200P, l'AC200MAX et l'AC300, sont parfaits pour la vie autonome hors réseau. Leur puissance de 2000 à 3000 W permet de faire fonctionner facilement la plupart des appareils se trouvant dans les camping-cars, comme les sèche-cheveux, les réfrigérateurs, les fours à micro-ondes, les radiateurs, les friteuses à air chaud, et plus encore.

Donnez à votre maman une alimentation solide ultra pratique

Prendre soin de sa mère est une responsabilité continue qui ne se limite pas à aujourd'hui. Il peut être important de lui offrir un cadeau qui rendra sa vie quotidienne plus sécuritaire. Les systèmes de batterie domestiques et EP500 sont d'excellentes options à envisager. Ils sont dotés d'une fonction ASI réactive, qui prend en charge l'alimentation dans le logement dans les 20 millisecondes suivant la détection d'une panne. Produit phare ayant recueilli 12 millions USD sur Indegogo, l'AC500 peut fonctionner avec la batterie B300S pour une capacité flexible allant de 3,072 Wh à 18,432 Wh, soit suffisamment d'électricité pour répondre aux urgences domestiques pouvant s'étendre jusqu'à quelques jours.

Des chaleureuses salutations à toutes les super mamans

BLUETTI adresse ses chaleureuses salutations à toutes les super mamans du monde entier et encourage chacun et chacune à faire de la fête des Mères une journée encore plus spéciale en profitant de ses offres à durée limitée. En outre, il est possible de réaliser encore plus d'économies avec BLUETTI grâce au programme de parrainage de la société : permettez à vos amis de bénéficier de 5 % de réduction et recevez un dollar BLUETTI pour chaque euro qu'ils dépenseront.

À propos de BLUETTI

BLUETTI est déterminée depuis sa création à promouvoir des solutions de développement durable et d'énergie verte. En proposant des solutions écologiques d'accumulation d'énergie pour un usage intérieur et extérieur, BLUETTI vise à offrir des expériences exceptionnelles pour nos logements tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l'énergie durable a permis à BLUETTI d'étendre son rayonnement à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients à travers le monde.

11 mai 2023 à 13:25

