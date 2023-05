Investir dans les services d'établissement pour les nouveaux arrivants





OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - Les services d'établissement sont essentiels pour aider les nouveaux arrivants à réussir au Canada. Ils leur fournissent l'information et le soutien dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur nouvelle vie au Canada avant et après leur arrivée, ce qui les aide à faire la transition vers leur collectivité et à trouver du travail plus rapidement.

Aujourd'hui, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé plus de 65 millions de dollars (M$) en prolongations de financement aux fournisseurs de services du pays pour continuer à offrir d'importants services d'établissement, y compris des services avant l'arrivée, des services pour les nouvelles arrivantes racisées et une formation linguistique pour les nouveaux arrivants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Plus de détails sur ce financement seront annoncés dans les prochaines semaines.

Dans le cadre de l'annonce de financement d'aujourd'hui, le secrétaire parlementaire Lalonde a annoncé que le YMCA de la région de la capitale nationale, qui recevra plus de 1,2 M$ pour continuer à offrir d'importants services avant l'arrivée aux nouveaux immigrants.

Cette prolongation du financement continuera d'aider les fournisseurs à offrir des services aux nouveaux arrivants avant leur arrivée au Canada. Le YMCA offre une vaste gamme de services à l'étranger, qui sont accessibles en ligne et en personne. Grâce aux fournisseurs de services avant l'arrivée, les nouveaux arrivants peuvent accéder à d'importantes ressources avant de venir au Canada, y compris des informations sur le milieu de travail canadien, des conseils en matière d'emploi et du perfectionnement de leurs compétences non techniques.

Le programme de services avant l'arrivée d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada maximise l'intégration économique et sociale des nouveaux arrivants par les moyens suivants :

Diffuser directement aux clients l'information et les services dont ils ont besoin grâce à un processus simplifié et convivial.

Encourager les nouveaux arrivants à demander la reconnaissance de leurs titres de compétences étrangers avant leur arrivée, au besoin.

Aiguiller les clients vers des services d'établissement fédéraux et provinciaux au Canada.

Les investissements dans les services avant l'arrivée sont des investissements dans les nouveaux arrivants et les familles qui s'installent dans les collectivités diversifiées du Canada et qui les aident à s'épanouir tout en renforçant l'économie du Canada. De plus amples renseignements sur le financement individuel des fournisseurs de services seront annoncés au cours des prochaines semaines.

Citations

« L'offre de services aux nouveaux arrivants avant même leur arrivée au Canada est un élément essentiel d'une intégration réussie. Ces services aident les nouveaux arrivants à prendre des décisions le plus tôt possible dans le processus d'immigration sur la vie qu'ils souhaitent avoir au Canada et les aident à contribuer plus rapidement à l'économie. Cet investissement permettra au Canada de continuer à répondre aux besoins des nouveaux arrivants de partout dans le monde. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Décider de déménager dans un nouveau pays est peut-être l'une des décisions les plus importantes qu'une personne prendra dans sa vie. Nous sommes ravis de voir l'investissement substantiel fait par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dans les services avant l'arrivée. Des investissements comme celui-ci permettent au YMCA de continuer à fournir de l'information et de l'orientation ciblées sur les secteurs des métiers spécialisés, de l'ingénierie et de la construction, et d'aider les personnes à réussir leur transition au Canada. »

- Bob Gallagher, président et chef de la direction du YMCA de la région de la capitale nationale

Faits en bref

Les 15 fournisseurs de services offrant des prolongations de financement pour les services avant l'arrivée servent des clients dans leur pays d'origine et sont basés en Colombie-Britannique, au Manitoba , en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à l'étranger.

, en Nouvelle-Écosse, en et à l'étranger. Le Canada finance des services préalables à l'arrivée depuis 1998. Si, au début, ces services étaient offerts uniquement aux réfugiés, leur clientèle a été élargie en 2001 pour y inclure d'autres catégories d'immigrants.

finance des services préalables à l'arrivée depuis 1998. Si, au début, ces services étaient offerts uniquement aux réfugiés, leur clientèle a été élargie en 2001 pour y inclure d'autres catégories d'immigrants. En 2019, l'initiative de la formation linguistique adaptée pour les nouveaux arrivants francophones dans les communautés francophones en situation minoritaire vient appuyer le Parcours d'intégration francophone, et offre une formation en français ou en anglais aux nouveaux arrivants francophones et allophones. Le ministère finance actuellement 6 organisations qui offrent des services directs de formation linguistique aux nouveaux arrivants d'expression française qui choisissent de s'établir dans une de ces communautés.

En décembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé jusqu'à 5,8 M$ en financement renouvelé jusqu'en 2025 pour 10 projets appuyés dans le cadre de l'Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées. Ce financement s'ajoute aux 15 M$ sur deux ans affectés dans le Budget de 2021 pour prolonger le soutien pour cette initiative pilote.

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

11 mai 2023 à 12:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :