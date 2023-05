Avis aux médias - Le gouvernement du Canada soulignera un investissement clé dans une initiative d'envergure mondiale à l'Université Dalhousie





OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Andy Fillmore, et l'honorable Sean Fraser, Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, seront à l'Université Dalhousie pour présenter le soutien accordé à une initiative de recherche à grande échelle à la suite du concours 2022 du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date : Le vendredi 12 mai 2023

Heure : 13 h (HA)

Lieu :

Université Dalhousie

Steele Ocean Sciences Building

1355, rue Oxford

Halifax, Nouvelle-Écosse

11 mai 2023 à 12:03

