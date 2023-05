IC.IDO Weave d'ESI Group accélère le développement de produits et la prise de décision en entreprise dans le métaverse industriel





ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), fournisseur de premier plan de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour les industries du monde entier, annonce le lancement d'IC.IDO Weave. Cette offre innovante permet aux entreprises de passer en revue virtuellement des conceptions de produits complexes du point de vue de la fabrication centrée sur l'humain, éliminant ainsi le besoin de prototypes physiques et d'essais. IC.IDO Weave s'appuie sur le plein potentiel des offres IC.IDO existantes d'ESI Group pour créer une approche nouvelle dans le métaverse industriel.

Destiné aux équipes d'ingénierie et de fabrication pluridisciplinaires qui définissent, évaluent et valident les conceptions de produits et les processus d'assemblage dans les industries automobile, aérospatiale et équipements lourds, IC.IDO Weave fournit un environnement d'essai collaboratif basé sur la Réalité Etendue (XR) qui intègre les équipes dans la continuité numérique de l'entreprise. Grâce à des espaces de travail virtuels, des équipes aux horizons divers peuvent imaginer, collaborer et valider leurs processus et produits futurs tôt dans le processus de développement, en temps réel.

Avec sa forte interactivité, IC.IDO Weave permet aux parties prenantes d'évaluer des plans d'assemblage et de service complexes dans des environnements de fabrication virtuels par une expérience de simulation numérique. Cette approche permet une intégration immersive des produits, ainsi que des évaluations de processus d'assemblage centrées sur l'humain, des examens de lignes d'assemblage et des validations de processus de service. Cette approche conduit à un niveau de confiance plus élevé et permet la prise de décisions stratégiques plus tôt dans le processus de développement, tout en évitant des changements coûteux tardifs.

« Depuis cinq décennies, ESI Group est à la pointe de l'innovation, promouvant une approche virtuelle pour résoudre les problèmes les plus complexes et les plus critiques grâce à la simulation. Avec IC.IDO Weave, nous complétons notre solution reconnue en permettant à nos utilisateurs de collaborer efficacement dans un espace de travail virtuel et immersif, pour accélérer leur capacité de prise de décision. Nous continuons à être pionniers dans l'évaluation de l'assemblage des produits dans un métavers industriel. Ce lancement est en phase avec la valeur ajoutée qu'ESI Group souhaite apporter à ses clients avec IC.IDO : "ESI. L'innovation sans compromis". » déclare Emmanuel Leroy, EVP, Chief Product & Technology Officer.

Cette nouvelle offre "tout compris" offre un accès flexible à :

- IC.IDO Integrate : permet de créer des environnements virtuels individualisés et collaboratifs pour valider des aspects du produit tels que l'emballage, l'intégration, la conception pour l'assemblage ou la conception pour le service.

- IC.IDO Build & Maintain : permet de visualiser et de valider les procédures d'assemblage ou de service centrées sur l'homme et l'ergonomie pour les conceptions de produits numériques.

- IC.IDO CoLab : permet d'héberger des environnements d'essai virtuels, pour un espace de travail virtuel collaboratif à l'échelle de l'entreprise, plus léger, pour des examens de processus centrés sur l'être humain et impliquant de multiples participants.

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : https://www.esi-group.com/fr.

https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes

11 mai 2023

