Air Canada félicite Madeleine Paquin, membre du conseil d'administration, pour son intronisation au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2023

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Air Canada a félicité Mme Madeleine Paquin, membre du conseil d'administration de la Société, pour son intronisation au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2023.

« Dirigeante d'entreprise profondément respectée, Madeleine est bien connue pour la vision et l'approche entrepreneuriale inspirante dont elle fait preuve pour bâtir des entreprises en misant sur l'innovation et la durabilité, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. J'ai eu le privilège de travailler avec Madeleine depuis qu'elle a été nommée au Conseil d'Air Canada pour faire progresser les initiatives en matière de durabilité et d'environnement. Au nom des plus de 36 000 employés d'Air Canada dans le monde, je la félicite chaleureusement pour son intronisation au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. »

Mme Paquin siège au conseil d'administration d'Air Canada depuis mai 2015. Elle est présidente et chef de la direction et administratrice de LOGISTEC Corporation, un fournisseur de services de transport maritime et de services environnementaux en Amérique du Nord, poste qu'elle occupe depuis janvier 1996. Elle est membre du Forum de concertation sur le transport maritime et du Conseil consultatif de transport maritime. En plus de siéger actuellement au conseil d'administration de l'Association des employeurs maritimes, Mme Paquin est administratrice et présidente du Conseil de CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, et copréside son Chantier 1 - Opportunités de développement sectoriel. Elle a siégé aux conseils du Canadien Pacifique, de la Financière Sun Life inc., d'Aéroports de Montréal, de la Chambre de commerce maritime et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne célèbre les réalisations exceptionnelles des dirigeants d'entreprise les plus éminents du Canada. Depuis 1979, plus de 200 dirigeants y ont été intronisés. Le gala d'intronisation du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne vise à rendre hommage aux dirigeants d'aujourd'hui et à inspirer ceux de demain. Il s'agit également de l'activité de financement nationale par excellence au profit de JA Canada.

