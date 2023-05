La majorité des régimes de retraite de l'Ontario continuent de se renforcer





Le dernier rapport de solvabilité de l'ARSF attribue la croissance à de solides gains de placement

TORONTO, le 11 mai 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a publié aujourd'hui son Rapport sur la solvabilité du premier trimestre de 2023 et a constaté que la santé de la plupart des régimes de retraite de la province continue de s'améliorer malgré les défis posés par l'inflation élevée et la volatilité de l'économie mondiale. Au cours du premier trimestre, les rendements des fonds d'investissement de retraite se sont élevés en moyenne à 4,3 %, poussant le ratio de solvabilité médian à un nouveau record historique au 31 mars 2023.

« La plupart des régimes de retraite en Ontario continuent d'être bien capitalisés, ce qui est une bonne nouvelle pour de nombreux participants à ces régimes », a déclaré Caroline Blouin, vice-présidente directrice de l'ARSF, Régimes de retraite. « Le niveau de capitalisation d'un régime de retraite peut changer rapidement en fonction des conditions du marché, comme nous l'avons vu au début de la pandémie. Comme les régimes sont bien capitalisés, les promoteurs et les administrateurs de régimes pourraient trouver opportun de faire une pause et d'évaluer leur répartition de l'actif à la lumière de leur profil de passif et de leur stratégie de gestion des risques ».

Principales conclusions :

Le ratio de solvabilité médian à la fin du premier trimestre de 2023 était de 115 %, son plus haut niveau, soit une augmentation de 3 % par rapport à 112 % à la fin de 2022.

Le rapport prévoit que 86 % des régimes de retraite seront entièrement capitalisés sur la base de la solvabilité. Cela représente une augmentation de 5 % par rapport au trimestre précédent (81 %).

2 % des régimes ont un ratio de solvabilité inférieur à 85 %, comme au trimestre précédent.

Chaque trimestre, l'ARSF surveille la situation de la capitalisation de la solvabilité et publie les ratios de solvabilité estimatifs des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) de l'Ontario qui sont assujettis à la capitalisation de la solvabilité. Il s'agit de l'un des outils de contrôle utilisés par la FSRA pour améliorer les résultats pour les bénéficiaires des régimes de retraite et pour engager de manière proactive un dialogue avec les promoteurs de régime lorsqu'il y a des inquiétudes concernant la sécurité des prestations de retraite.

