Lafarge Canada élargit sa collaboration avec 4Refuel et renforce son engagement en matière de décarbonisation avec l'utilisation de diesel renouvelable (R50) dans la région du Manitoba





Lafarge Canada, un chef de file de solutions de construction durables et innovantes, annonce aujourd'hui la poursuite de son partenariat avec 4Refuel, un fournisseur de solutions de carburant durables, renforçant ainsi son engagement à réduire les émissions de carbone. Lafarge et 4Refuel collaboreront pour le déploiement de l'utilisation de diesel renouvelable dans les opérations de Lafarge au sein de ses marchés du Manitoba.

Une alternative durable au carburant diesel traditionnel, le diesel renouvelable est fabriqué à partir d'huiles et de matières grasses usées et génère moins d'émissions que le diesel conventionnel.

L'adoption par Lafarge du diesel renouvelable (R50) est alignée avec son engagement de devenir une compagnie net zéro en diminuant son empreinte carbone et en favorisant le développement durable. Avec l'utilisation du diesel renouvelable, Lafarge vise à ce que sa réduction des émissions de CO2 (Champ d'application 3) entraîne une diminution substantielle des émissions de gaz à effet de serre, améliore la qualité de l'air et encourage une gestion responsable de l'environnement.

« Le passage au diesel renouvelable (R50) est une étape importante dans notre parcours de développement durable », a déclaré Tina Larson, Vice-présidente, Manitoba et Saskatchewan, Lafarge Canada, Ouest du Canada. « Le changement climatique est l'un des défis les plus importants auxquels notre planète est confrontée, et nous nous engageons à faire notre part pour réduire notre impact sur l'environnement. Nous croyons que le diesel renouvelable est une excellente solution pour nous aider à atteindre nos objectifs de développement durable, tout en maintenant le haut niveau de performance auquel nos clients s'attendent. »

Le passage au diesel renouvelable n'aura aucun impact sur les opérations de Lafarge, ni sur la qualité de ses produits et services. Le diesel renouvelable est compatible avec les moteurs et les infrastructures diesel existants, ce qui en fait un moyen facile et efficace pour les entreprises de réduire leur empreinte carbone. Lafarge réduira de 46 tonnes ses émissions annuelles de CO2 (Champ d'application 3) en adoptant du diesel renouvelable au Manitoba ; soit 5 176 gallons d'essence consommée ou l'électricité utilisée par neuf foyers pendant un an.

La transition de Lafarge vers le diesel renouvelable a débuté en novembre 2022 sur le marché de la région du Grand Vancouver et s'inscrit dans le cadre d'une initiative de développement durable plus vaste qui comprend la réduction des déchets, la conservation de l'eau et la promotion de l'efficacité énergétique. Le marché manitobain commencera son adoption en utilisant le carburant diesel renouvelable pendant les mois les plus chauds, de mai à octobre.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de développement durable avec Lafarge en élargissant notre offre de diesel renouvelable (R50) à d'autres marchés au sein desquels Lafarge évolue. Le diesel renouvelable est une solution clé en main pour réduire les émissions liées au cycle de vie, et nous nous engageons à proposer à nos clients des alternatives à faibles émissions de carbone », a mentionné Lauren Foulkes, Directrice du développement durable, 4Refuel.

Lafarge Canada est fier d'être un chef de file en matière de développement durable et continuera d'explorer de nouvelles façons de réduire son impact environnemental, tout en encourageant d'autres compagnies à se joindre à la transition net zéro et à s'engager à créer un avenir plus propre et plus sain pour tous.

À propos de Lafarge Canada Inc.

Lafarge est le plus important fournisseur de solutions de construction durables et innovantes au Canada. Celles-ci incluent des granulats, du ciment, du béton prêt à l'emploi et préfabriqué, de l'asphalte, du pavage, ainsi que des solutions pour la construction routière et civile. Avec plus de 6 900 employé(e)s et 400 sites à travers le pays, nous fournissons des produits verts pour la construction d'infrastructures et communautés où les Canadiens vivent et travaillent.

À titre de membre du groupe Holcim, notre raison d'être est de construire le progrès pour l'humanité et la planète.

www.lafarge.ca

À propos de 4Refuel

4Refuel est la plus grande entreprise de ravitaillement mobile sur place et de technologies de gestion du carburant en Amérique du Nord. En opération depuis plus de 25 ans, 4Refuel est un partenaire de confiance pour les opérations de gestion durable des carburants avec des solutions fiables, pratiques et sûres, tout au long de l'année, sans interruption. 4Refuel est le pionnier de la transition énergétique en proposant la distribution d'une gamme complète de combustibles alternatifs liquides et gazeux à faible teneur en carbone. 4Refuel dessert divers marchés, y compris la construction, le transport commercial, l'exploitation minière, l'agriculture et la marine. 4Refuel est une filiale détenue en exclusivité par Finning International.

4refuel.com

11 mai 2023 à 11:05

