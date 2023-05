Contrôle routier Québec participe à l'opération Roadcheck 2023





QUÉBEC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Du 16 au 18 mai prochains, les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) participeront à l'opération nord-américaine Roadcheck 2023, organisée par la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA). Cette opération, qui se déroule simultanément partout en Amérique du Nord, permet d'établir un portrait de la situation en ce qui a trait à la conformité des véhicules lourds qui circulent sur les routes. Elle vise également à sensibiliser les conducteurs et les transporteurs routiers à l'importance d'inspecter et d'entretenir leurs véhicules et de respecter les lois et les règlements.

Pendant les 72 heures que durera l'opération, ce sont près de 17 véhicules lourds, en moyenne, qui seront inspectés chaque minute au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Les interventions réalisées par les contrôleurs routiers comprennent 37 étapes qui touchent la sécurité du véhicule, mais aussi la conformité des documents que la conductrice ou le conducteur doit avoir à bord. Cette année, l'accent sera mis sur deux thèmes : les freins et l'arrimage des cargaisons. Nos agentes et agents de Contrôle routier Québec (CRQ) saisiront également l'occasion de faire de la sensibilisation auprès de ces clientèles.

CRQ est une agence d'application de la loi qui relève de la SAAQ. Elle a pour mandat de surveiller et de contrôler le transport routier des personnes et des biens au Québec.

Par leurs actions, les contrôleurs routiers assurent une plus grande sécurité aux usagers de la route, protègent le réseau routier et veillent au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport de biens et de personnes.

Pour en savoir plus sur la campagne Roadcheck, visitez le site Web de la CVSA.

