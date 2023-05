Lancement de l'initiative d'échange d'informations de santé entre les hôpitaux de l'Ontario et Oracle





L'initiative d'échange d'informations de santé, nommée Ontario eHub, mettra à la disposition de 21 établissements de santé des dossiers de santé complets, hautement sécurisés et consultables en vue d'améliorer les soins aux patient(e)s.

AUSTIN, Texas, 11 mai 2023 /CNW/ - Dans le but d'améliorer les soins aux patient(e)s grâce à un meilleur accès à l'information, un groupe de 21 hôpitaux et établissements de santé de l'Ontario profitent désormais de l'initiative d'échange d'informations de santé, Ontario eHub, optimisée par Oracle Health. Cette initiative vise à aider ces organisations de soins de santé à partager des données patient plus facilement et en toute sécurité, tout en réduisant le coût administratif et en assurant une meilleure coordination des soins aux patient(e)s. Pour la gestion de ce projet, Oracle Health fait équipe avec TransForm Shared Service Organization.

Le déploiement initial comprend 16 établissements de soins de longue durée et cinq hôpitaux, et prend en charge le déplacement de patient(e)s depuis un service de soins de courte durée vers un service de soins de longue durée. Ontario eHub contribuera à faciliter cette transition pour les membres du personnel soignant de ces établissements en offrant, entre autres, une visibilité claire des antécédents médicaux, des plans de soins et des médicaments de chaque patient(e) à partir de tout dispositif connecté ou de tout système de DSN existant, et ce, où que ce soit dans l'établissement.

« L'initiative Ontario eHub reflète la position de chef de file qu'occupe Oracle depuis un bon moment déjà en matière d'interopérabilité des données », a déclaré Brian Sandager, vice-président et directeur général, Oracle Health, Canada. « Des initiatives telles qu'Ontario eHub soulignent notre engagement à bâtir un écosystème de soins de santé plus fluide et ouvert que jamais qui contribuera à l'obtention de meilleurs résultats tant pour les patient(e)s que pour les professionnel(le)s de la santé qui travaillent sans relâche pour les servir. »

Liaison entre les données pour de meilleurs soins

Le programme d'échange d'informations de santé d'Oracle Health alimente l'initiative Ontario eHub avec des fonctionnalités sophistiquées de mise en correspondance des patient(e)s et d'agrégation de données qui permettent au personnel soignant d'organiser, de passer en revue et de rechercher des informations plus rapidement et facilement. Pour soutenir la collaboration dans l'ensemble de la province, l'accès aux données du système, par le biais du portail d'échange d'informations de santé ou d'une visionneuse intégrée directement dans le DSN existant de l'établissement, offre aux utilisatrices et utilisateurs de chaque site une expérience cohérente.

« L'Ontario se dirige rapidement vers l'utilisation de systèmes mieux intégrés, en s'assurant d'adopter des règles et d'établir des normes. Dans cette optique, les partenaires de l'initiative d'échange d'informations de santé mettent en oeuvre les premières étapes d'un échange de données provincial qui offre une multitude d'avantages, notamment des transitions de soins améliorées et plus sûres pour les patient(e)s et les résident(e)s ainsi qu'une meilleure coordination des services de soins de santé pour le personnel soignant », a déclaré Lyn Baluyot, présidente et directrice générale, TransForm Shared Service Organization. « Je suis fière du travail acharné et du dévouement dont l'équipe d'Ontario eHub a fait preuve afin de nous propulser vers l'avant en matière de prestation de soins coordonnés aux Ontarien(ne)s. »

D'ici la fin de 2024, il est prévu que tous les établissements de santé de l'Ontario utilisant le DSN d'Oracle Health soient intégrés au eHub au même titre que leurs établissements partenaires de soins de longue durée. En résumé, l'initiative Ontario eHub représente un élément clé qui facilitera les échanges futurs de données cliniques essentielles entre différents établissements de soins de santé, membres du personnel soignant et autres ressources du système de santé ontarien.

