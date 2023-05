Les astronautes saoudiens terminent un programme de formation de neuf mois pour la mission spatiale vers la Station spatiale internationale





LE CAP CANAVERAL, Floride, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- La Commission spatiale saoudienne (SCC) a confirmé que les astronautes saoudiens sont prêts pour la mission vers la Station spatiale internationale (ISS) ce mois-ci, après avoir terminé le rigoureux programme de formation de neuf mois pour le vol.

Les astronautes, Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni, réaliseront 14 expériences de recherche scientifique pionnières en microgravité, dont trois expériences de sensibilisation éducatives lors de la mission sur l'ISS. Cela fait partie du programme d'astronautes du Royaume, qui a été annoncé en septembre dernier comme l'un des programmes stratégiques mis en place par la commission.

Dans le cadre de leur entraînement, les astronautes ont passé 12 jours dans des conditions spatiales simulées. Pendant ce temps, ils ont suivi la formation liée aux expériences qui seraient menées lors de la mission ; simulation de la pénétration de l'atmosphère de la Terre et de l'effet des forces gravitationnelles, accélération rapide et force importante de la gravité sur le corps humain. Ils se sont entraînés sur l'ensemble des équipements et aux procédures nécessaires pour accomplir la mission sur l'ISS avec Axiom Space et SpaceX au Centre national de formation et de recherche spatiales (NASTAR) - l'un des simulateurs de vol de pointe en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Les astronautes ont suivi leur entraînement au Centre Johnson de la NASA dans le cadre du programme Human Exploration Research Analog (HERA), conçu pour pousser les gens dans leurs retranchements et préparer l'équipe à sa mission AX-2 vers l'ISS. L'objectif de la mission est d'inspirer les étudiants et ceux qui s'intéressent aux sciences spatiales, tout en soulignant l'importance de la recherche, de la vie des astronautes et du rôle de la science intégrative dans l'amélioration de la qualité de vie sur Terre.

Les astronautes ont suivi une formation supplémentaire en septembre dernier sur les compétences expéditionnaires au siège social de SpaceX à Hawthorne, en Californie. Le programme visait à former les astronautes aux programmes opérationnels et aux opérations qui seraient nécessaires à bord de l'ISS. En plus de suivre des programmes de formation à l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA) et à l'Agence spatiale européenne (ESA) en janvier et février, ils ont également réalisé des exercices de fusion de charges utiles spatiales en mars 2023. En outre, ils ont été formés à la pratique en apesanteur et en flottement, à la communication en orbite et aux effets secondaires pendant le vol spatial. Les astronautes Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni ont exprimé leur fierté et leur gratitude de représenter le Royaume d'Arabie saoudite dans son premier programme de vol spatial habité (HSF) durable et de l'aider à réaliser son ambition dans le domaine spatial. Les deux astronautes ont souligné leur enthousiasme et leur disposition à accomplir cette mission.

Ali AlQarni a déclaré : « Le programme de formation nous a permis de mieux nous préparer à relever tous les défis auxquels nous pourrions être confrontés pendant la mission spatiale, et il nous a aidés à acquérir les compétences nécessaires au succès de la mission. » Le programme insiste sur le fait que les compétences spatiales exigent un entraînement intensif et précis, non seulement pour assurer la réalisation des objectifs de la mission, mais aussi pour assurer la sûreté de l'espace personnel de ses collègues astronautes.

Il convient de noter que la SSC avait déjà lancé le Programme des astronautes, dans le but de sélectionner des candidats saoudiens expérimentés pour embarquer dans des vols spatiaux qui participent à des expériences scientifiques, des recherches internationales et de futures missions spatiales. Tout cela contribuera à l'avenir de l'industrie en Arabie saoudite, tout en augmentant organiquement l'intérêt des jeunes diplômés dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. À terme, cela permettra d'attirer des individus talentueux et qualifiés et d'améliorer la position de l'Arabie saoudite dans le secteur spatial, qui deviendra ainsi un élément important de la communauté mondiale dans la recherche en sciences spatiales et investira cette recherche au service de l'humanité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2073790/SCC_Ali_AlQarni.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2073791/SCC_Rayyanah_Barnawi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2036414/4028706/SSC_Logo.jpg

11 mai 2023 à 10:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :