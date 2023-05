Bonitasoft annonce le lancement des "Applications Indépendantes" dédiées à la mise en oeuvre de processus métier automatisés, basés sur une architecture « composable »





Bonitasoft, leader de l'automatisation des processus numériques open-source, annonce aujourd'hui le lancement de sa technologie d'Applications Indépendantes dans le cadre de son approche innovante appliquée à l'automatisation des processus métier avec la plateforme Bonita.

Les Applications Indépendantes appliquent l'approche de « l'entreprise composable » qui repose sur la création d'applications métier à partir d'éléments interopérables, en combinant les avantages des approches et des technologies de conteneurisation pour le déploiement et la gestion avec la puissance des technologies BPM dans le cadre du développement d'applications.

Gartner a déclaré à propos du concept d'« entreprise composable » : « Au fur et à mesure que les besoins des entreprises évoluent, les organisations doivent être en mesure d'innover rapidement et d'adapter leurs applications de manière dynamique, en réassemblant les fonctionnalités à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Pour ce faire, elles doivent comprendre et mettre en oeuvre le concept d'« entreprise composable ». »

Alors que les DSI sont soumis à la pression des entreprises pour soutenir une démarche d'innovation rapide, les Applications Indépendantes répondent particulièrement bien à ce besoin de réactivité en offrant un moyen plus rapide et plus efficace de déployer des applications de processus métier entièrement intégrées.

L'approche novatrice des Applications Indépendantes de la version 2023.1 de la plateforme Bonita se démarque nettement de l'approche des applications basées sur les processus et déployées sur une plateforme aux ressources partagées. Chaque Applications Indépendante créée avec la plateforme d'automatisation des processus Bonita peut être déployée en production via Docker et Kubernetes, avec son propre AppRuntime Bonita et ses propres ressources. Comme les applications sont indépendantes de la plateforme, il en découle un certain nombre d'avantages en termes de gains de temps et de coûts :

Le développement et le déploiement moins complexes et plus autonomes des Applications Indépendantes, se traduisent globalement par une mise en production plus rapide des applications. Comme il n'est pas nécessaire, pendant le temps de développement, de tenir compte de l'interopérabilité et de l'intégration entre un groupe d'applications différentes, celui-ci est plus rapide, les tests plus faciles et l'application qui en résulte est plus simple à maintenir.

La mise à l'échelle d'une Application Indépendante est plus simple et peut être appliquée à chaque application individuellement.

Les coûts de maintenance sont réduits, grâce à des mises à jour moins importantes et plus régulières.

L'efficacité et la productivité des équipes de développement sont améliorées - et de facto le retour sur investissement -, facilitant la mise en oeuvre de plusieurs projets en même temps.

« Interrogés sur ce concept d'Applications Indépendantes, beaucoup de nos clients nous ont indiqué qu'ils étaient impatients de créer des applications autonomes par rapport à un système de gestion des données centralisé, afin de réduire les temps d'arrêt de la plateforme, et qu'ils avaient absolument besoin de la puissance d'une fonctionnalité comme "Bonita Central" pour gérer ces applications indépendantes», déclare Nicolas Chabanoles, ?Chief Technical and Product Officer' chez Bonitasoft.

Ainsi, Bonita 2023.1, nouvelle version majeure du produit phare de Bonitasoft, offre des technologies capables de supporter pour la première fois les Applications Indépendantes : les capacités de déploiement conteneurisé et Bonita Central, l'outil de gestion pour monitorer et contrôler les applications fonctionnant de manière autonome et indépendamment d'une plateforme unique centralisée. Avec Bonita Central, les équipes DevOps peuvent maîtriser l'utilisation des ressources et les administrateurs système, tout comme les responsables métiers des processus peuvent surveiller l'état des applications déployées individuellement.

Bonita Central permet également aux utilisateurs de Bonita Enterprise qui passent du multi-tenant à la capacité multi-runtime de Bonita 2023.1, de disposer d'une vue centralisée de l'ensemble de leurs applications Bonita.

« Les technologies BPM s'inscrivent parfaitement dans l'approche des architectures composables. Les infrastructures sont composées : nous n'achetons plus des machines mais des CPU, de la mémoire, de l'espace disque, de la bande passante... », précise Charles Souillard, PDG et cofondateur de Bonitasoft. « Le développement d'applications tire déjà parti de la composabilité : processus indépendants réutilisables, sous-processus, connecteurs, services, morceaux de code réutilisables, règles métier et fragments d'interface utilisateur... Les Applications Indépendantes offrent une plus grande composabilité lors du déploiement d'applications. »

L'édition open-source Bonita Community comprend toutes les fonctionnalités requises pour développer et déployer des projets d'automatisation des processus et peut être téléchargée ici.

