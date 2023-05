INVITATION AUX MÉDIAS - Manifestation des employé-es d'entretien de la STM





MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le jeudi 11 mai, des travailleuses et des travailleurs, membres du Syndicat de transport de Montréal (CSN), manifesteront devant les Ateliers Crémazie de la Société de transport de Montréal (STM) afin de dénoncer le recours sans précédent à la sous-traitance et le gaspillage de fonds publics généré par la privatisation de divers travaux d'entretien de la STM.

AIDE-MÉMOIRE Quoi : Manifestation contre la privatisation de la STM



Où : Devant les ateliers de la STM

8845, boulevard Saint-Laurent

Montréal, H2N 1M3



Quand : Jeudi 11 mai 2023, à 11 h 45



Qui : Employé-es d'entretien de la STM



*Des porte-parole seront disponibles sur place pour des entrevues individuelles.

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), regroupe plus de 2500 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal. La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés, représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.??

