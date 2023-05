Suspension de la négociation par l'OCRCVM - ABST

Fresche Solutions a annoncé aujourd'hui la nomination de Joe Zarrehparvar comme nouveau président-directeur général, qui entrera en fonction en mai 2023. Joe succède à Stephen Woodard, qui a joué un rôle déterminant dans la réussite de Fresche et de...

Devant l'urgence de trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail des enseignantes et enseignants, qui oeuvrent au quotidien dans des conditions difficiles puisque la classe ordinaire ne l'est plus depuis longtemps, la Fédération...