Une Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) déployée dans le secteur Milton-Parc

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce qu'une Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) dédiée au quartier Milton-Parc, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, a été déployée et est maintenant pleinement opérationnelle. Les intervenants psychosociaux de cette équipe unique au Québec oeuvrent en collaboration avec des organismes du territoire, dont le Centre d'amitié autochtone de Montréal (CAAM), afin d'offrir une réponse culturellement adaptée aux personnes autochtones et inuites en situation d'itinérance et de trouver des solutions aux problèmes de cohabitation sociale vécus dans ce secteur de la métropole.

Mise en place le 27 février 2023, l'ÉMMIS a réalisé plus de 185 interventions dans le quartier Milton-Parc, à ce jour. Oeuvrant en duo, les intervenants sont présents dans ce secteur de 9 h à minuit, sept jours sur sept. Leur mandat est d'agir rapidement pour désamorcer des situations de crise, de détresse et de conflit dans l'espace public, en plus d'accompagner les citoyennes et les citoyens vulnérables vers des ressources sécuritaires. Cette équipe répond aussi aux enjeux de cohabitation sociale avec une approche de médiation. Notons que les résidents et les commerçants du secteur Milton-Parc peuvent communiquer avec l'ÉMMIS en composant un numéro de téléphone mis en service exclusivement pour eux.

La présence de ces intervenants à Milton-Parc s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'ÉMMIS dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, en collaboration avec la Société de développement social (SDS). Une équipe de l'ÉMMIS offrira également ses services sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement.

Le déploiement d'une équipe de l'ÉMMIS dédiée au secteur Milton-Parc est une action concrète qui répond aux recommandations du rapport de l'Ombudsman de Montréal sur les enjeux d'itinérance autochtone dans ce secteur. Rappelons que Montréal, en collaboration avec les gouvernements du Québec et du Canada, le réseau de la santé et des services sociaux et ses partenaires communautaires et autochtones, s'est engagée à implanter les cinq recommandations de l'Ombudsman. À cet effet, la Ville a rendu public son plan d'action en décembre 2022.

Une offre de services bientôt élargie à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

En juin 2023, le territoire couvert par les membres de l'ÉMMIS sera élargi à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. À terme, la Ville souhaite que l'ÉMMIS puisse desservir l'ensemble du territoire montréalais grâce à l'investissement de 50 M$ pour les 5 prochaines années annoncé conjointement avec le ministère de la Sécurité publique du Québec. L'ÉMMIS est actuellement composée de 25 intervenants psychosociaux disponibles 24 h par jour, 7 jours sur 7. Ce nombre s'élèvera à 32 d'ici la fin 2023.

Rappelons que l'ÉMMIS a déjà été déployée dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest et a réalisé plus de 10 000 interventions depuis sa création à l'automne 2021.

« L'itinérance qui frappe les personnes autochtones et inuites nécessite une réponse concertée et culturellement adaptée, qui est offerte en collaboration avec nos partenaires autochtones, les gouvernements du Québec et du Canada, le réseau de la santé et des services sociaux et le milieu communautaire. La mise en commun de l'expertise de l'ÉMMIS et du Centre d'amitié autochtone de Montréal est cruciale pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et répondre aux enjeux de cohabitation sociale dans Milton-Parc. Le déploiement d'une équipe de l'ÉMMIS dédiée au secteur Milton-Parc est un pas important dans la bonne direction. Il s'agit également d'une action concrète qui répond aux recommandations du rapport de l'Ombudsman sur les enjeux d'itinérance dans le secteur, publié il y a un an. »

Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif.

« L'arrivée d'ÉMMIS est une bonne nouvelle pour les commerçants et les personnes qui vivent dans le secteur Milton-Parc et qui demandent depuis longtemps une amélioration de la prise en charge municipale de cette crise humanitaire. Cette offre de service complémentaire au travail des intervenants déjà présents sur le terrain constitue une alternative efficace pour les appels moins urgents qui bénéficieront d'une approche de médiation sociale. »

Maeva Vilain, conseillère dans le district de Jeanne-Mance et responsable du dossier du développement social pour l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

« Nous sommes heureux de pouvoir nous intégrer à l'effort fourni par l'ensemble des acteurs du réseau de soutien du Plateau-Mont-Royal et du secteur Milton-Parc. C'est en nous basant sur l'expertise et l'expérience locale que nous serons en mesure de coopérer efficacement vers des solutions humaines et durables auprès des personnes vulnérables, des citoyens et des commerçants du secteur. Nous tenons à remercier l'ensemble des organismes et des institutions rencontrés au fil des derniers mois qui nous ont aidé à mieux comprendre les particularités du milieu et à guider nos actions. »

François Raymond, directeur général à la Société de développement social (SDS)

« Nous saluons l'arrivée de l'ÉMMIS sur le Plateau-Mont-Royal et dans le secteur de Milton-Parc avec une équipe dédiée. Depuis deux mois, les intervenants psychosociaux de l'ÉMMIS collaborent avec notre équipe du Centre d'amitié autochtone de Montréal pour proposer des solutions culturellement adaptées aux réalités des personnes autochtones vulnérables qui fréquentent le quartier. Nous sommes convaincus que ce partage de connaissance contribuera à l'amélioration de la situation dans le secteur Milton-Parc. »

Ashanti Rosado, directrice par intérim du Centre d'amitié autochtone de Montréal

