« Crayons of the Seas » conçu par SKY Perfect JSAT remporte l'iF DESIGN AWARD 2023





- Une boîte unique de crayons gras comportant 12 couleurs des mers de la planète Terre capturées par des images satellites -

TOKYO, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- SKY Perfect JSAT Corporation (ci-après « SKY Perfect JSAT »), une société basée à Tokyo, a été nommée lauréate de l'iF DESIGN AWARD de cette année, le prix du design de renommée mondiale, en avril. Le produit lauréat, « Crayons of the Seas » (crayons des mers), conçu et produit par SKY Perfect JSAT, l'a emporté dans la catégorie Expérience utilisateur.

Logo de l'iF DESIGN AWARD : https://kyodonewsprwire.jp/img/202305025417-O1-j5U9IEK9

Photo de Crayons of the Seas :

https://kyodonewsprwire.jp/img/202305025417-O2-PSU5yuMh

L'iF DESIGN AWARD est organisé chaque année par la plus ancienne organisation de design indépendante au monde, iF International Forum Design GmbH, basée à Hanovre, en Allemagne, et figure parmi les trois prix de design les plus prestigieux au monde, aux côtés du Red Dot Design Award allemand et de l'IDEA (International Design Excellence Awards) américain. Cette année, un jury de 133 membres composé d'experts indépendants du monde entier a évalué 11 000 candidatures de 56 pays dans cinq catégories : « Idée », « Forme », « Fonction », « Différenciation » et « Impact (sur la société) ». Les crayons des mers ont été salués, non seulement pour la conception des crayons gras eux-mêmes et leur emballage, mais aussi pour l'idée et l'originalité d'exprimer les couleurs des 12 mers du monde avec des crayons, ainsi que pour la valeur expérientielle créée par de multiples éléments tels que le lien avec son site officiel.

Plus d'informations sur les crayons des mers sur le site web officiel de l'iF DESIGN AWARD :

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/crayons-of-the-seas/571653

C'est la deuxième fois que les crayons des mers reçoivent de prestigieux prix internationaux de design, après le Red Dot Design Award en septembre 2022.

SKY Perfect JSAT est le plus grand opérateur de satellites d'Asie qui dispose d'une flotte de 16 satellites, et le seul fournisseur japonais de services de télévision payante multicanaux et de communications par satellite. La société fait également la promotion de diverses entreprises qui utilisent des images satellites. Elle se concentre actuellement sur les prévisions de prévention des catastrophes, et sur d'autres entreprises qui utilisent des photos de divers endroits sur Terre prises à partir de satellites.

Les crayons des mers se composent d'un total de 12 couleurs extraites de mers réelles dans 12 endroits dans le monde à partir d'images satellites prises depuis l'espace. Au lieu de nommer chaque couleur, chaque crayon porte la latitude et la longitude d'où vient la couleur. Liées au site officiel, les images satellites permettent aux visiteurs de découvrir les mystères de la Terre à travers ses couleurs, de comprendre pourquoi les mers des pays du monde apparaissent ainsi, et d'aborder les questions environnementales comme le réchauffement climatique.

Image 1 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107692/202305025417/_prw_PI7fl_PQ5T8RD3.jpg?_ga=2.7110961.220673252.1683505900-1851103714.1593650756

Site web officiel : https://satellite-crayon.skyperfectjsat.space/en

Comptes officiels sur les réseaux sociaux

Twitter : https://twitter.com/satellitecrayon

Instagram : https://www.instagram.com/satellite_crayon/

Accordant la priorité à la sécurité des enfants, chacun des crayons des mers est fabriqué avec des matériaux soigneusement sélectionnés tels que la cire d'abeille et d'autres matériaux d'origine naturelle, ce qui les rend sûrs même s'ils sont mis dans la bouche.

Image2 : https://kyodonewsprwire.jp/img/202305025417-O3-HBsZXTU5

SKY Perfect JSAT prévoit de continuer à développer une série de crayons sur le thème des couleurs, basés sur les trésors de la Terre vus dans les images satellites. Le deuxième produit de la série de crayons satellites, les « Crayons of the Mountains » (crayons des montagnes), est sorti en mars 2023. L'objectif est de susciter l'intérêt des enfants pour la Terre, d'inspirer l'amour pour la planète et d'inciter au désir de protéger la nature. L'entreprise utilisera ce prix comme une occasion de promouvoir activement les ventes de crayons à l'étranger afin que les enfants du monde entier puissent en apprendre davantage sur la Terre grâce aux « couleurs de la Terre ».

Image 3 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107692/202305025417/_prw_PI6fl_0Rtan0gw.jpg?_ga=2.212296727.220673252.1683505900-1851103714.1593650756

Information sur le produit

- Nom du produit : Crayons of the Seas

- Contenu : 12 couleurs

- Prix : 2 420 yens (taxes comprises) (*1)

(*1) Une partie des bénéfices de la vente du produit est reversée à des fonds soutenant les efforts visant à atténuer les effets des catastrophes naturelles résultant du changement climatique dans la république des Kiribati, menacée par l'élévation du niveau de la mer.

- Date de sortie : 31 janvier 2022

- Ingrédients : Cire d'abeille (environ 40 % des matières premières), cire de carnauba, huiles alimentaires, pigments, huiles de poisson et vitamines

- Taille de l'emballage : 167 mm x 100 mm x 19 mm (119 g)

- Créé/vendu par : SKY Perfect JSAT Corporation

- Photos satellites fournies par : Planet Labs Inc.

Récompenses (*2)

- Red Dot Design Award : Catégorie Conception de la marque et des communications 2022

- iF DESIGN AWARD 2023

(*2) Ce produit a également remporté plusieurs prix de design au Japon.

11 mai 2023 à 07:05

