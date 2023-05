Indice des prix du bois de Madison : un outil puissant pour la prise de décision basée sur les données





VANCOUVER, BC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Madison's Lumber Reporter, votre première source pour les prix hebdomadaires du bois d'oeuvre résineux et les commentaires du marché depuis 1952, est ravi d'annoncer le tout nouvel indice des prix du bois d'oeuvre de Madison's. Cet indice économique innovant est conçu pour fournir aux entreprises, aux décideurs et aux investisseurs des informations précieuses sur le paysage économique actuel, leur permettant de prendre des décisions fondées sur des données et de garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Au cours des dernières années, il est devenu clair que les prix du bois d'oeuvre sont un indicateur avancé de l'activité future de construction de logements aux États-Unis. En savoir plus ici : https://madisonsreport.com/us-housing-market-march-softwood-lumber-prices-april-2023/

Les investisseurs utilisent ces données pour guider leurs stratégies d'investissement lorsqu'ils tentent d'anticiper les conditions du marché, tandis que les propriétaires d'entreprise les appliquent pour étudier les cycles économiques. L'indice des prix du bois de Madison peut signaler les changements à venir et les grandes tendances de l'économie, ce qui a une valeur énorme lorsqu'il est examiné sur une période de temps.

Les prix du bois d'oeuvre sont un ensemble mesurable de données qui aident les utilisateurs à prévoir l'activité économique future et à prévoir les changements avant que l'économie ne commence à se déplacer dans une direction particulière. Ne manquez pas! Vos collègues et concurrents utilisent déjà ces informations importantes pour prendre des décisions stratégiques concernant les marchés et les revenus.

L'indice des prix du bois de Madison est construit en utilisant le même mélange d'essences que les nouveaux contrats à terme sur le bois (détails ici: https://madisonsreport.com/random-length-lumber-futures-trading-repost/ ), avec la moyenne pondérée déterminée par les ratios de volume de production en Amérique du Nord de chacune de ces espèces :

Western S-P-F R/L KD #2&Btr 2x4 64 % Eastern S-P-F R/L KD Std&Btr 2x4 27 % Douglas Fir R/L KD Std&Btr 2x4 7 % Hemlock/Fir R/L KD Inland Std&Btr 2x4 2 %

Les entreprises, les commerçants et les professionnels de l'investissement utilisent des indicateurs économiques pour comprendre l'impact des changements économiques importants sur leurs décisions, leurs transactions ou leur stratégie d'investissement. L'indice des prix du bois de Madison's peut prédire un événement ou prévoir le moment des événements et des tendances dans les affaires, les marchés et l'économie.

Consultez notre site Web chaque semaine pour connaître le dernier indice des prix du bois de Madison's.

Allez ici pour voir la liste complète des prix des 500 produits individuels de bois d'oeuvre résineux et de panneaux, et ici pour demander un échantillon unique de ce que ces prix sont actuellement.

Abonnez-vous au fabuleux tableau de bord des prix du bois de Madison's pour voir ces mises à jour hebdomadaires des prix au fur et à mesure.

Dans l'économie mondiale en évolution rapide d'aujourd'hui, des informations fiables et à jour sont cruciales pour le succès. L'indice des prix du bois d'oeuvre de Madison's répond à ce besoin en agrégeant et en analysant les prix de référence du bois d'oeuvre résineux et en fournissant un aperçu complet des facteurs clés qui ont une incidence sur la croissance et la stabilité économiques.

En distillant des données économiques complexes dans un indice unique et facile à comprendre, Madison's permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées en toute confiance.

Madison's Lumber Reporter se spécialise dans la fourniture d'informations complètes pour favoriser une prise de décision éclairée.

Avec une équipe d'analystes de données expérimentés et un engagement envers l'innovation, Madison's permet aux entreprises, aux décideurs et aux investisseurs de naviguer en toute confiance dans les complexités de l'économie mondiale.

La suite de solutions de pointe de Madison's aide les organisations à tirer parti des données pour obtenir un avantage concurrentiel et atteindre une croissance durable.

Pour vous abonner à Madison's Lumber Reporter, remplissez simplement un bon de commande ici : https://madisonsreport.com/subscribe/

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'oeuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'oeuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

