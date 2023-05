/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Le ministre Lamontagne procédera à l'annonce d'une mesure d'aide importante pour les entreprises agricoles, incluant la relève/





QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, procédera à une conférence de presse en lien avec le contexte inflationniste dans le secteur agricole. Pour cette annonce, il sera accompagné de M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec, M. Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles du Québec et Mme Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec.

Date : Le jeudi 11 mai 2023



Heure : 13 h



Lieu : Québec





La conférence de presse sera également diffusée sur la page Facebook du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

Source et information : Sophie J.-Barma Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec Cell. : 581 993-5016 [email protected]



SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

11 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :