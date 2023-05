Journe?e lobbying de l'Association que?be?coise de la physiothe?rapie (AQP)





QUE?BEC, le 11 mai 2023 /CNW/ - L'Association que?be?coise de la physiothe?rapie (AQP) rencontre aujourd'hui les e?lus de l'Assemble?e nationale du Que?bec afin de mettre en lumie?re les solutions que repre?sentent un de?ploiement des professionnels de la physiothe?rapie a? travers notre re?seau de la sante?.

Selon le pre?sident de l'AQP, Simon Dalle-Vedove « Dans le contexte actuel : la COVID, la refonte du syste?me de sante?, le nouveau budget provincial, la pe?nurie de main d'oeuvre, le vieillissement de la population et plus encore, il est primordial pour la physiothe?rapie d'e?tre bien repre?sente? et de?fendu aupre?s de nos instances de?cisionnelles et d'e?tre entendu par la population que?be?coise. Le tout avec comme objectif d'ame?liorer l'acce?s aux soins, soutenir notre re?seau de la sante? et re?pondre aux besoins de la population que?be?coise ».

En mars dernier, suivant le budget que?be?cois ainsi que le de?voilement du Plan sante? par le ministre Dube?, nous e?tions satisfaits de constater que l'acce?s au bon professionnel au bon moment est la pierre angulaire de l'ame?lioration de la trajectoire de soins et de l'expe?rience patient souhaite?e. Pour y arriver, il faudra changer la vision des ro?les a? jouer en premie?re ligne par les autres professionnels de la sante?, comme les physiothe?rapeutes (pht) et technologues en physiothe?rapie (T. phys.). L'AQP pourra aujourd'hui approfondir les enjeux suivants avec les e?lus:

Ame?liorer l'acce?s a? la premie?re ligne pour les conditions mineures en neuro- musculosquelettiques, en inte?grant des physiothe?rapeutes aux urgences, des pht et T. phys. dans les groupes de me?decine familiale (GMF) et en faisant partie inte?grante des corridors de soins qu'offrira le Guichet d'acce?s a? la premie?re ligne (GAP).



Ame?liorer la gestion des listes d'attente des me?decins spe?cialistes en inte?grant des physiothe?rapeutes dans les e?quipes interdisciplinaires avec les spe?cialistes (orthope?distes, physiatres, neurochirurgiens et les rhumatologues).



Ame?liorer le de?ploiement des physiothe?rapeutes dans le programme Agir To?t a? travers toutes les re?gions du Que?bec, pour une orientation rapide des familles vers les bons services. Nous souhaitons poursuivre la discussion entame?e en mai 2022.

Plus que jamais, l'AQP souhaite assurer la mise en place d'un plan clair sur l'inte?gration des professionnels de la physiothe?rapie pour l'ame?lioration du syste?me de sante?

11 mai 2023

