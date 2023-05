LA FONDATION RONA CÉLÈBRE SES 25 ANS EN REDÉFINISSANT SA MISSION ET EN LANÇANT UNE TOUTE NOUVELLE INITIATIVE COMMUNAUTAIRE





Un total de $500 000 sera remis à huit OBNLs pour appuyer des projets d'amélioration des milieux de vie ou d'accès au logement destinés à des populations dans le besoin

BOUCHERVILLE QC, le 11 mai 2023 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l'entreprise RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant les enseignes Lowe's, RONA et Réno-Dépôt, fêtera son 25e anniversaire le 12 mai prochain. Pour marquer le coup, la fondation a choisi de redéfinir sa mission afin de donner un tout nouveau sens à ses activités. De plus, l'organisme profite de ce jalon important pour lancer Bâtir avec coeur, une toute nouvelle initiative communautaire qui aidera huit organismes à but non lucratif (OBNLs) au pays.

Une nouvelle mission mobilisatrice

« Pour fêter le quart de siècle de la fondation, nous avons choisi d'adopter une nouvelle mission pleinement alignée sur les activités de RONA inc. et qui agira comme facteur mobilisateur tant auprès de nos employés que de nos fournisseurs, nos marchands affiliés, et notre clientèle », explique Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Marchands affiliés, vente en gros et affaires publiques chez RONA inc. et président du conseil d'administration de la Fondation RONA.

La Fondation RONA souhaite dorénavant contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l'accès au logement. Celle-ci cherche plus particulièrement à venir en aide aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu et aux personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale.

Bâtir avec coeur : célébrer en redonnant

Le tout nouveau programme de dons Bâtir avec coeur vise à aider huit OBNLs au pays - un pour chaque province ou région où RONA a des magasins - dans la réalisation de projets alignés avec la mission de la fondation. « C'est important pour nous de redonner à nos communautés puisque c'est grâce à elles que RONA fait partie du paysage économique canadien depuis plus de 80 ans », ajoute Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA. Rappelons que RONA et sa fondation remettent annuellement environ quatre millions de dollars à des organismes de bienfaisance à l'échelle du pays. « Tout le monde chez RONA est vraiment excité par ce nouveau programme qui nous permettra d'avoir un impact encore plus significatif auprès de populations dans le besoin. Avoir un toit sécuritaire au-dessus de sa tête, c'est un besoin fondamental. Pourtant, tant de personnes n'y ont pas accès. On veut aider à changer ça », renchérit-elle.

Du 12 mai au 9 juin 2023, les organismes souhaitant bénéficier du programme Bâtir avec coeur sont invités à soumettre leur candidature en remplissant le formulaire disponible ici. Les projets retenus par le comité de sélection du programme seront dévoilés au cours de l'été 2023. Au total, les OBNLs sélectionnés se partageront la somme de 500 000 $. « De quoi donner un solide coup de pouce à des organismes qui jouent un rôle essentiel dans leurs communautés », se réjouit Lafitte.

Rendez-vous au ronainc.ca/fr/responsabilite-corporative/communautés pour en apprendre davantage sur la Fondation RONA et ses activités. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAcarrieres.careers (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (Twitter).

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 450 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 26 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

