Personnes aînées en situation de vulnérabilité - Un financement de plus de 29 millions de dollars sur trois ans pour agir auprès des aînés en situation de vulnérabilité

Thérapeutique Knight inc. («?Knight?»), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis) et chef de file, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2023. Tous les montants sont exprimés en...

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) invite les représentants des médias à assister à un point de presse qui aura lieu ce jeudi 11 mai 2023, à 13 h 00, à la Maison des infirmières et infirmiers du Québec. Le président de l'OIIQ, Luc...

La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, madame Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer la reconduction sur trois ans de 146 projets soutenus par le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de...