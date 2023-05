Sensibilisation à la croissance post-traumatique pendant le mois de juin, mois de sensibilisation au SSPT





Les journalistes et les créateurs de contenu sont invités à participer à une initiative nord-américaine visant à sensibiliser au potentiel positif de croissance et de transformation qui peut émerger de l'adversité.

La reconnaissance de la croissance post-traumatique au cours du mois de juin, mois de sensibilisation au SSPT, nous rappelle le pouvoir de transformation de la résilience, de la force et du courage. La promotion de la croissance post-traumatique peut être un outil puissant de sensibilisation à l'importance de la santé mentale et de l'épanouissement personnel face aux traumatismes.

Nous aimerions inviter tous les médias/journalistes/créateurs de contenu concernés à se joindre à nous le 25 mai 2023 à 11h PT / 14h ET pour une courte projection réservée aux médias avant la sortie d'un documentaire qui se concentre sur la théorie de la croissance post-traumatique. Après la projection de 30 minutes, il y aura un panel d'experts sur le sujet de la croissance post-traumatique à qui vous pourrez poser vos questions. Cliquez ici pour réserver votre place.

Voici quelques points clés sur la croissance post-traumatique qui pourraient intéresser votre audience :

La croissance post-traumatique est un concept valide et important reconnu par de nombreux chercheurs et professionnels de la santé mentale, qui met l'accent sur le potentiel de croissance et de transformation, même après une période d'adversité.

L'observation des possibilités de croissance post-traumatique pendant le mois de sensibilisation au SSPT est l'occasion de faire prendre conscience de l'importance de la santé mentale et de la croissance personnelle face au traumatisme.

Pour vos lecteurs/spectateurs, l'observation de la croissance post-traumatique peut impliquer le partage d'histoires personnelles sur la façon dont vous ou un proche avez trouvé une plus grande appréciation de la vie et du service après un événement traumatisant (ou une série d'événements traumatisants). Ils peuvent utiliser ces hashtags pour trouver d'autres histoires inspirantes. #posttraumaticgrowth

Cliquez ici pour voir la bande-annonce. Nous serions heureux de vous fournirs des informations supplémentaires, des citations ou des ressources liées à la croissance post-traumatique pour votre couverture. Nous pensons que la promotion de la croissance post-traumatique peut être une contribution précieuse et digne d'intérêt pour votre public et aider à inspirer les individus à voir le potentiel de croissance et de guérison après avoir subi un traumatisme.

"Nous croyons que chaque individu a la capacité de croître et de résister, même face à l'adversité", déclare Jeff Depatie, ancien tireur d'élite de la FOI 2 et producteur de films documentaires. "Notre objectif est d'affiner le discours sur les traumatismes et de mettre en évidence le potentiel de croissance et de transformation qui peut découler d'expériences de vie difficiles."

Les panélistes :

*Jeff Depatie, producteur + vétéran des opérations spéciales canadiennes

*Dr. Trung Ngo, expert en résilience

*Jon Archambault, défenseur de la santé mentale + vétéran des opérations spéciales canadiennes

Rick Alexander, auteur + vétéran des opérations spéciales américaines

Dr. Mike T Nelson, Chercheur

Paris Robinson, conteur PTG + spécialiste du rétablissement des addictions par les pairs

Dr. Danielle McGinnis, praticienne somatique jungienne et archétypale

*Jennifer McMaster, experte en santé et bien-être

Luke Zachariah Montgomery, Directeur

Jessica Depatie, productrice + modératrice du panel

*Francophone

À propos de SFE Films :

SFE Films est une maison de production cinématographique canadienne qui crée des médias axés sur l'impact social afin de sensibiliser à la façon dont nous pouvons évoluer individuellement et en tant qu'espèce grâce aux possibilités de la croissance post-traumatique, une théorie qui affirme que l'adversité n'est pas seulement un aspect inévitable de la vie, mais une partie essentielle de notre patrimoine humain et de notre santé holistique.

Clause de non-responsabilité : Ce communiqué de presse est publié à des fins d'information uniquement et ne constitue pas un avis médical ou psychologique. Veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié pour toute question d'ordre médical ou psychologique. Nous n'approuvons aucun traitement ou thérapie spécifique. Demandez toujours l'aide d'un professionnel en cas de traumatisme ou de problèmes de santé mentale.

