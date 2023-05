UNE NOUVELLE ÉTUDE RÉALISÉE PAR LE TORRÉFACTEUR HAUT DE GAMME JULIUS MEINL RÉVÈLE QU'UN SIMPLE MERCI FAIT BEAUCOUP DE BIEN AU TRAVAIL





VIENNE, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Nous passons généralement plus de temps à interagir avec nos collègues de travail qu'avec notre famille et nos amis au cours d'une semaine moyenne. Dès lors, lorsqu'il s'agit de faire preuve de gentillesse et de gratitude, il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer que le lieu de travail, déclare Julius Meinl , torréfacteur haut de gamme.

Dans une étude mondiale menée auprès de 4 000 adultes dans toute l'Europe, Julius Meinl a constaté que deux personnes sur trois s'accordent à dire que l'on ne dit pas assez souvent « merci » sur le lieu de travail.

Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les patrons s'attendent à un bon travail tout le temps, tandis que 40 % ont cité les « contraintes de temps » comme l'une des principales raisons pour lesquelles on ne dit pas assez souvent « merci » au travail.

Pourtant, l'instauration d'une culture de la reconnaissance au travail présente des avantages tant pour ceux qui expriment des remerciements que pour ceux qui en reçoivent. 81 % des personnes interrogées reconnaissent que le fait d'entendre un « merci » de la part de leur patron a eu un impact positif sur leur journée, tandis que trois cinquièmes d'entre elles ont déclaré que cela leur avait donné le sentiment d'être appréciées. Un peu moins de la moitié d'entre elles ont déclaré que cela les motivait à travailler plus dur.

Christina Meinl a déclaré : « Notre étude montre que des gestes apparemment anodins, comme inviter quelqu'un à prendre un café, peuvent avoir un impact réel. Elle montre qu'il est important de prendre le temps d'exprimer sa reconnaissance à ses proches, mais aussi à ses collègues au travail. Après tout, nous passons beaucoup de temps avec eux - l'établissement de relations solides au travail est la clé d'une bonne équipe et peut avoir des retombées positives pour toutes les personnes impliquées. Chez Julius Meinl, la philosophie de notre équipe est de créer des moments significatifs dans la vie de chacun, et c'est exactement l'objectif visé par notre initiative « Say Thank You » (Dites merci) pour chaque tasse de café servie. La culture des cafés viennois invite à prendre le temps et à apprécier les petits moments charmants de la vie, et cette initiative est notre façon à nous de faire connaître cette culture au monde entier. »

Julius Meinl souhaite susciter davantage de « mercis » et de moments de convivialité grâce à son café de qualité supérieure. Pour chaque café commandé dans les points de vente participants, les amoureux du café se verront remettre un bon qui leur permettra de « Dire merci » à une personne de leur choix, un collègue ou un être cher, en lui offrant une tasse de café Julius Meinl.

L'initiative « Say Thank You » (Dites merci) de Julius Meinl a suscité plus de 250 000 « mercis » dans plus de 20 pays à travers le monde et sera lancée pour une deuxième année dans les points de vente participants à partir du 15 mai 2023.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.juliusmeinl.com/say-thank-you .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2057151/Julius_Meinl_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2057153/Julius_Meinl_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1687261/Julius_Meinl_Logo.jpg

11 mai 2023 à 05:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :