Une nouvelle étude révèle une forte adhésion du public à l'énergie nucléaire de pointe dans plusieurs pays





Selon le rapport, près de 70 % des Français considèrent le nucléaire de pointe comme un outil essentiel pour atténuer le changement climatique.

PARIS, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport multinational publié aujourd'hui révèle que le public soutient largement l'utilisation des technologies nucléaires de pointe pour produire de l'électricité. À partir d'une enquête menée auprès de plus de 13 000 participants dans 8 pays ? la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, la Suède, le Japon et la Corée du Sud ?, l'étude a démontré une forte adhésion à l'énergie nucléaire de pointe dans chaque pays, la France affichant un niveau de soutien supérieur à la moyenne mondiale, avec un ratio de 5 partisans pour 1 opposant.

La population française affiche un consensus clair sur l'importance de l'énergie nucléaire de pointe, puisque 69 % des participants sont « tout à fait d'accord » ou « d'accord » pour recourir aux dernières technologies de l'énergie nucléaire en plus d'autres sources d'énergie. 69 % des Français estiment que le nucléaire de pointe est un élément essentiel du mix énergétique visant à stopper le changement climatique, soit 8 points de pourcentage de plus que la moyenne mondiale. Par ailleurs, 55 % des Français estiment que l'énergie nucléaire devrait être le premier choix énergétique. L'indépendance énergétique a été identifiée comme la principale raison de l'adhésion des Français au nucléaire de pointe.

Le rapport d'aujourd'hui est le fruit d'une collaboration entre les organisations non gouvernementales ClearPath, Third Way, Potential Energy Coalition et RePlanet.

Mark Lynas, co-fondateur de RePlanet, a déclaré :

« On pense souvent que l'énergie nucléaire est impopulaire. Nos résultats montrent de façon concluante que ce n'est pas le cas et que le nucléaire, en tant que source d'énergie propre et sans carbone, suscite un soutien majoritaire dans tous les pays. Ce soutien majoritaire s'étend même dans la plupart des cas aux membres des groupes et des partis écologistes, et démontre que les décideurs politiques et les investisseurs ne devraient pas craindre l'opinion publique lorsqu'ils prennent des décisions urgentes pour soutenir un nouveau déploiement du nucléaire de pointe. »

Josh Freed, vice-président principal du programme Climat et énergie de Third Way, a déclaré :

« Les préoccupations du monde réel en matière de sécurité énergétique et de changement climatique ont tendance à s'ancrer dans l'esprit du public. C'est pourquoi un nombre croissant de personnes aux États-Unis et dans le monde entier se tournent vers et soutiennent l'énergie nucléaire de pointe comme étant l'une des sources d'énergie propres, fiables et sûres. Il est encourageant de constater que les décideurs, dans la plupart des pays participant à l'enquête, réagissent par des politiques ambitieuses qui intègrent le nucléaire de pointe dans leurs stratégies énergétiques. »

John Marshall, directeur général de Potential Energy Coalition, qui a dirigé la conception et l'analyse de l'étude, a déclaré : « Notre approche consiste à utiliser les outils les plus sophistiqués de la recherche et du marketing auprès des consommateurs du secteur privé pour examiner ce à quoi les gens accordent de l'importance, leurs préoccupations, leurs priorités et leur perception du "nucléaire de marque". Nous suivons les données, et elles nous racontent quelque chose de nouveau. Nous savons depuis des années que l'opinion publique concernant l'énergie nucléaire varie, mais nous ne comprenons pas ce qui explique ces variations ni ce qu'elles signifient pour la transition vers l'énergie propre. En particulier, le niveau de soutien des écologistes est remarquable et peut-être contraire à la perception générale. »

Rich Powell, directeur général de ClearPath, a déclaré :

« Une politique énergétique américaine robuste devrait rendre l'énergie fiable, sûre et propre. L'énergie nucléaire coche chacune de ces cases et, grâce au soutien toujours croissant du public, nous sommes sur la bonne voie vers un avenir énergétique prometteur qui améliorera notre qualité de vie aux États-Unis et à l'étranger. »

Consultez et téléchargez le rapport complet ici .

D'autres sondages récents ont également confirmé un changement dans l'adhésion du public à l'énergie nucléaire ? y compris un sondage Gallup le mois dernier qui a révélé que l'adhésion des Américains était au plus haut niveau depuis une décennie ? mais, ce nouveau rapport est la première étude à grande échelle à appliquer une méthodologie d'étude de marché du secteur privé pour mieux comprendre les comportements à l'égard de l'énergie nucléaire dans huit pays.

Une nouvelle conclusion révélée par l'étude est que presque toute l'opposition à l'énergie nucléaire de pointe provient d'un petit segment distinct de la population ? seulement 15 % ? dont les membres sont plus âgés, sceptiques à l'égard de l'innovation et immuables dans leurs opinions. Tous les autres groupes identifiés dans le rapport adhèrent massivement à l'énergie nucléaire de pointe, malgré les variations dans leurs positionnements politiques, leurs situations économiques et leurs points de vue sur des questions comme celle du changement climatique. En outre, l'étude a révélé que 61 % des partisans ou membres de groupes écologistes en France étaient d'accord avec le recours à l'énergie nucléaire de pointe, soulignant davantage la large adhésion à cette technologie.

Le soutien à l'énergie nucléaire de pointe n'est pas militant, selon le rapport. Dans tous les pays du rapport, à l'exception de deux, à savoir l'Allemagne et le Japon, la majorité des partisans de tous les grands partis politiques soutiennent également l'utilisation de l'énergie nucléaire de pointe. En France, ce consensus va au-delà des lignes politiques et inclut une forte adhésion aux technologies nucléaires dans toutes les catégories d'âge. Plus précisément, 61 % des 18-34 ans, 72 % des 35-54 ans et 72 % des 55 ans et plus ont exprimé leur approbation concernant l'énergie nucléaire. Cela révèle un alignement unique au sein de la population française, transcendant à la fois les affiliations politiques et les fossés générationnels.

Lisez les résultats complets, y compris le détail des résultats pour chaque pays, ou téléchargez le rapport ici .

