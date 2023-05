Tineco, présente le FLOOR ONE S7 PRO et son système de débit d'eau à pression équilibrée pour encore plus de propreté.





Le FLOOR ONE S7 PRO remporte le Red Dot Design Award 2023

PARIS, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le FLOOR ONE S7 PRO assure un nettoyage des sols durs aussi efficace que possible en aspirant et en essuyant en une seule étape, éliminant efficacement la saleté sèche et humide. Le nouveau système de débit d'eau à pression équilibrée de Tineco assure encore plus de propreté : un racleur intégré élimine la plupart des saletés sur le rouleau avant que le cycle de nettoyage suivant ne commence. En combinaison avec un nettoyage continu à l'eau propre, un recyclage efficace de l'eau sale et une vitesse de rotation du rouleau de 450 tr/min, l'efficacité du séchage est intensifiée et les résidus d'eau sale sont minimisés. Les bactéries n'ont donc aucune chance de se propager. Ce processus de séchage centrifuge est également utilisé dans la fonction d'autonettoyage du S7 PRO afin d'empêcher la formation et la propagation de moisissures et de bactéries.

Le FLOOR ONE S7 PRO possède d'autres caractéristiques clés :

Aide bidirectionnel SmoothPower : que ce soit en marche avant ou arrière, le FLOOR ONE S7 PRO aide les utilisateurs en reconnaissant intelligemment le mouvement des roues arrière.

Nettoyage amélioré des bords: le S7 PRO permet de nettoyer le long des plinthes et dans les zones difficiles à atteindre avec une précision allant jusqu'à 1 cm.

Des réservoirs et une autonomie plus grands pour un nettoyage plus long : les réservoirs d'eau sale et d'eau propres sont adaptés à l'autonomie de la batterie. Cela permet d'effectuer des nettoyage plus long allant jusqu'à 40 minutes sans changer l'eau ni avoir à charger l'appareil.

Écran LCD plus grand de 3,6 pouces : avec l'assistant Tineco qui assiste les utilisateurs dans le nettoyagel.

Nettoyage naturel : Grâce au mode Ultra, l'eau du robinet peut être électrolysée, ce qui permet de nettoyer en profondeur les sols durs.

Quatre modes au total : outre le mode Ultra, le S7 Pro possède trois autres modes : Mode Auto : qui ajuste automatiquement la puissance d'aspiration et le débit d'eau Mode Max : puissance et débit d'eau maximum pour les saletés tenaces

Mode aspiration : désactive le jet d'eau et aspire la saleté humide sans essuyer.

Le FLOOR ONE S7 PRO est disponible sur Amazon et Tineco.com au prix de vente conseillé de 799 euros sur

Amazon et sur Tineco .

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

Pour plus d'informations, veuillez visiter h ttps://www.tineco.com

