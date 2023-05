SES et TESAT développeront la charge utile du premier système de satellite européen de cryptographie quantique en orbite basse EAGLE-1





Le consortium emmené par SES dans le cadre du programme EAGLE-1 annonce l'arrivée d'un nouveau partenaire, TESAT, qui sera chargé de développer et d'intégrer la charge utile de distribution quantique de clés cryptographiques (QKD - Quantum Key Distribution) à bord du satellite. Le partenariat entre SES et TESAT vise à réaliser la prochaine étape de développement et de mise en oeuvre du satellite EAGLE-1, la toute première initiative européenne de communication quantique sécurisée. Soutenu par l'Agence spatiale européenne (ESA) et la Commission européenne, EAGLE-1 est un système QKD intégrant les segments à la fois sol et espace qui garantira la transmission sécurisée de clés de chiffrement à travers de vastes zones géographiques et connectera les infrastructures nationales de communication quantique de l'Union européenne pour créer des réseaux véritablement souverains.

En tant que membre du consortium et leader européen des technologies de communication laser, TESAT fabriquera la charge utile QKD dotée du terminal optique évolutif SCOT80 pour établir une liaison optique sécurisée espace-terre, ainsi que le module QKD du satellite.

La technologie intégrée à la charge utile du système EAGLE-1, qui offrira une redondance complète, est conçue tout spécialement pour renforcer la sécurité garantie des applications de communication et transmission de données cryptées par satellite au profit d'utilisateurs tels que les organismes gouvernementaux, les opérateurs télécoms et les fournisseurs de services cloud.

« EAGLE-1 est un projet qui profitera à toute l'Europe. Pour SES, c'est un privilège que de pouvoir travailler avec les principaux acteurs du marché pour le développer conjointement et bâtir, ensemble, cette technologie sécurisée », a déclaré Ruy Pinto, Directeur technique (CTO) de SES. « L'ajout de liaisons optiques sécurisées au module QKD actuel nous rapproche un peu plus de la phase de mise en oeuvre, expérimentation et maturation de cette technologie qui, à terme, servira des millions d'usagers. Elle élèvera comme jamais le niveau de sécurisation des communications et soutiendra le développement d'infrastructures paneuropéennes fiables de communications quantiques. »

« Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par SES comme maître d'oeuvre de la charge utile, et fiers d'apporter notre expertise de l'intégration de technologies sécurisées. Nous avons en effet réalisé à ce jour près de 80 000 liaisons optiques par satellite au profit de ce projet hautement important et opportun pour l'Europe », a déclaré Thomas Reinartz, CEO de TESAT. « Le système EAGLE-1 offrira des synergies avec les principales entreprises, PME et institutions partenaires, tout en écourtant les délais de service et de commercialisation pour les technologies quantiques sécurisées et ses futurs principaux utilisateurs que sont les gouvernements, les institutions et les banques. Conjointement avec nos partenaires, nous nous réjouissons à la perspective de renforcer la collaboration européenne à tous les niveaux, en incluant les PME et les institutions, ainsi qu'en contribuant à la souveraineté de l'Europe dans l'espace. »

À propos d'EAGLE-1

Le projet EAGLE-1 - segments sol et espace compris - est développé par SES et son consortium de 20 partenaires européens. Il est cofinancé par l'ESA, avec la contribution de l'Allemagne, du Luxembourg, de l'Autriche, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Suisse, de la Belgique et de la République tchèque dans le cadre du programme de recherche ARTES, ainsi que par la Commission européenne au travers du programme Horizon Europe.

Après son lancement en 2024, EAGLE-1 effectuera une mission orbitale de trois ans. Au cours de cette phase opérationnelle, le satellite offrira aux gouvernements et institutions de l'UE, ainsi qu'aux secteurs d'activités sensibles, un premier accès à la technologie QKD longue distance, dans la perspective de déployer ensuite une constellation européenne permettant des transmissions de données ultra sécurisées.

Pour en savoir plus sur EAGLE-1 et le consortium de partenaires européens emmené par SES, cliquez ici.

À propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d'offrir des expériences incroyables partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo dans la plus haute qualité et en offrant une connectivité sans faille dans le monde entier. Leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES exploite la seule constellation de satellites multi-orbitale, combinant à la fois couverture mondiale et haute-performance, avec le système à faible latence et commercialement éprouvé O3b, situé en orbite terrestre moyenne (MEO). SES s'appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. Elle se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte environ 8200 chaînes à 369 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. La société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG). Plus d'informations sur : www.ses.com

À propos de TESAT

TESAT est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements pour satellites. Basée à Backnang, en Allemagne, l'entreprise compte plus de 1100 employés et développe, fabrique et distribue chaque jour des systèmes et équipements destinés aux satellites de télécommunications. Sa gamme de produits s'étend des plus petits composants spécifiques aux plus importants modules, sous-ensembles et charges utiles. En tant que leader mondial des terminaux de transmission de données par laser éprouvés dans l'espace, TESAT se focalise sur les programmes spatiaux commerciaux et institutionnels. Grâce à sa connaissance intime des besoins du marché, des attentes des clients et des innovations technologiques, TESAT offre des produits qui contribuent au développement durable et à la sécurité des biens et personnes, et à un monde meilleur. Plus d'informations sur : www.tesat.de.

11 mai 2023

