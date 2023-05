Thales décroche un contrat pluriannuel pour la nouvelle génération de couvertures électroniques des passeports américains





Thales, premier fournisseur mondial de solutions de passeports électroniques pour plus de 40 programmes nationaux dans le monde, a récemment décroché un nouveau contrat de couverture électronique pour les passeports américains auprès du Government Publishing Office (GPO) des États-Unis, pour une durée allant jusqu'à dix ans.

Depuis 2005, Thales a délivré à GPO plus de 127 millions de couvertures électroniques. Avec ce contrat, Thales coopère de nouveau pour fournir une technologie et des composants sécurisés pour les couvertures de passeports américains. Le GPO fabrique le passeport américain, y compris un grand nombre de ses composants, pour le Département d'État, qui le personnalise ensuite pour les voyageurs, les représentants du gouvernement et les diplomates américains.

L'intégration d'une technologie de sécurité électronique, dans la couverture ultra-robuste des passeports, permet de diminuer les risques de falsification et d'altération du stockage des données. Les couvertures électroniques de Thales maximisent et intègrent tous les attributs requis pour un passeport électronique, notamment la sécurité, la durabilité et l'esthétique.

« Offrir aux citoyens, aux entreprises et aux gouvernements une meilleure sécurité des documents d'identité est une mission essentielle pour Thales », déclare Tony Lo Brutto, vice-président exécutif, Thales Identity and Biometric Solutions, Amérique du Nord. « En tant que leader mondial de la sécurité numérique, Thales offre des solutions sophistiquées à travers le monde pour protéger les identités personnelles contenues dans les documents de voyage. »

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la deep tech ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et technologies quantiques ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, gouvernements - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur de toutes les décisions.

Thales compte 77 0001 collaborateurs dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

_______________________________

1 À l'exception du secteur des transports, qui est en cours de cession.

A propos de Thales aux États-Unis

Aux États-Unis, Thales mène d'importantes activités de recherche et développement, de fabrication et de services depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, Thales est présente dans 22 états, exploitant 46 sites différents et employant près de 4 000 personnes. Travaillant en étroite collaboration avec ses clients américains et ses partenaires locaux, Thales est en mesure de répondre aux exigences les plus complexes dans tous les environnements d'exploitation.

PLEASE VISIT

Thales Group

Digital Identity and Security

Download HD photos

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

11 mai 2023 à 02:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :