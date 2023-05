DHL SUPPLY CHAIN ÉTEND SON PARTENARIAT MONDIAL AVEC LOCUS ROBOTICS POUR DÉPLOYER 5 000 RMA SUR PLUSIEURS SITES





Cet accord d'expansion représente le plus grand accord de RMA du secteur, et s'appuie sur la vision du leader de la chaîne d'approvisionnement en matière d'évolutivité et de transformation numérique de ses processus de chaîne d'approvisionnement

WILMINGTON, Massachusetts, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- DHL Supply Chain, premier fournisseur mondial de services logistiques, annonce aujourd'hui l'extension de son partenariat avec Locus Robotics, premier fournisseur de robots mobiles autonomes (RMA), en augmentant son utilisation des RMA Locus dans le cadre de ses opérations de chaîne d'approvisionnement. Au titre de ce nouveau partenariat, DHL Supply Chain déploiera 5 000 RMA Locus Origin dans son réseau mondial d'entrepôts et de centres de distribution, ce qui représente le plus important accord de RMA du secteur à ce jour.

La vaste flotte de RMA de Locus fournira à DHL Supply Chain une technologie d'automatisation avancée pour optimiser ses opérations de chaîne d'approvisionnement et améliorer la productivité des travailleurs, la précision des commandes, la rapidité et l'efficacité. Les robots seront déployés sur l'ensemble du réseau mondial de DHL Supply Chain, renforçant ainsi ses capacités en matière d'exécution des commandes de commerce électronique, de réapprovisionnement des commerces de détail et de logistique pharmaceutique et médicale.

« Une idée n'est bonne que si elle peut être mise à l'échelle, a déclaré Oscar de Bok, PDG de DHL Supply Chain. La flexibilité et l'évolutivité de la solution Locus ont été déterminantes pour nous aider à répondre aux exigences changeantes du paysage du commerce électronique et à tirer parti de la technologie de pointe pour optimiser nos opérations et offrir une expérience encore meilleure à nos clients. »

« L'ajout des RMA de Locus Robotics à notre réseau constitue une étape majeure dans notre parcours de numérisation, et nous sommes ravis de nous associer à Locus Robotics pour apporter cette technologie à nos opérations, a commenté Markus Voss, directeur informatique mondiale et directeur de l'exploitation de DHL Supply Chain. Grâce à l'utilisation de la robotique avancée et de l'intelligence des données, nous pouvons encore améliorer notre efficacité opérationnelle, réduire le temps de traitement et continuer à améliorer l'expérience de nos clients. »

« Nous sommes ravis de travailler de manière plus approfondie avec DHL Supply Chain afin d'apporter notre technologie robotique de pointe à leur réseau mondial, a indiqué Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. Alors que le secteur de la robotique continue de se consolider, Locus Robotics s'est imposé comme le leader incontesté du marché, et nous sommes prêts à poursuivre notre croissance de manière considérable. Notre technologie innovante et notre engagement en faveur de la réussite de nos clients nous ont permis de nous démarquer. Grâce à l'élargissement de notre gamme de produits et à la croissance de notre clientèle, Locus Robotics est bien placé pour tirer parti des formidables opportunités qui s'offrent à nous. »

DHL a désormais dépassé les 250 millions d'unités traitées à l'aide de la solution LocusOne sur l'ensemble de ses sites dans le monde. Le déploiement des nouveaux LocusBots devrait être entièrement intégré aux opérations de DHL Supply Chain d'ici la fin de l'année.

« Locus aide DHL à transformer rapidement ses opérations grâce à un personnel doté de la bonne technologie au bon moment, afin de livrer les marchandises là où elles doivent l'être, à la vitesse exigée par nos marchés modernes, a ajouté Sally Miller, responsable mondiale de la transformation numérique chez DHL Supply Chain. Locus est un partenaire essentiel pour nous alors que nous numérisons nos entrepôts, nos centres de distribution et d'exécution pour répondre efficacement à l'augmentation des volumes de commandes, aux pénuries de main-d'oeuvre et aux attentes croissantes des consommateurs. »

À propos de DHL Supply Chain

DHL Supply Chain est le premier fournisseur mondial de services logistiques. Avec un réseau mondial couvrant plus de 220 pays et territoires, DHL Supply Chain s'engage à relier les individus et à améliorer les conditions de vie grâce à des solutions logistiques durables. DHL Supply Chain propose une gamme complète de services sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'entreposage et de la distribution au transport et aux services à valeur ajoutée.

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est l'un des principaux fournisseurs de robots mobiles autonomes (RMA) pour le commerce électronique, la vente au détail et la distribution, et le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des RMA puissants et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains pour améliorer considérablement le mouvement de produit et la productivité, en les doublant voire en les triplant. Ayant figuré deux années de suite dans le classement de l'Inc. 500, en plus de remporter plus de 17 prix sectoriels et technologiques, la solution de Locus augmente considérablement la productivité du traitement des commandes, réduit les coûts opérationnels et rend les lieux de travail plus agréables, plus sûrs et plus ergonomiques pour les travailleurs.

Locus Robotics, qui dessert plus de 100 marques parmi les plus grandes au monde et est déployée dans plus de 250 sites mondialement, permet aux détaillants, aux sociétés de logistique tierce et aux entrepôts spécialisés de satisfaire et de surpasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et élevées des environnements d'exécution d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, consultez le site www.locusrobotics.com.

