Cameco annonce l'élection des administrateurs

Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a annoncé l'élection de neuf membres du conseil d'administration lors de son assemblée annuelle tenue le 10 mai 2023.

Les actionnaires ont élu Ian Bruce, Daniel Camus, Don Deranger, Catherine Gignac, Tim Gitzel, Jim Gowans, Kathryn Jackson, Don Kayne et Leontine van Leeuwen-Atkins au conseil d'administration.

Nominé(e) Votes en faveur % de votes en faveur Votes contre % de votes contre Ian Bruce 56 262 665 98,53% 841 348 1,47% Daniel Camus 55 920 322 97,93% 1 183 691 2,07% Don Deranger 55 953 179 97,98% 1 150 834 2,02% Catherine Gignac 50 873 795 89,09% 6 230 218 10,91% Tim Gitzel 56 626 709 99,16% 477 305 0,84% Jim Gowans 54 246 870 95,00% 2 857 143 5,00% Kathryn Jackson 56 462 949 98,88% 641 064 1,12% Don Kayne 53 903 815 94,40% 3 200 198 5,60% Leontine van Leeuwen-Atkins 56 537 453 99,01% 566 560 0,99%

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour fournir l'énergie d'un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité sûre, fiable et décarbonée. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

