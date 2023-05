Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Mme Guylaine Bouchard est nommée, à compter du 15 mai 2023, sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Mme Bouchard est sous-ministre adjointe au ministère du Tourisme.

Ministère du Tourisme

M. Mario Wilfrid Limoges est nommé, à compter du 5 juin 2023, sous-ministre adjoint au ministère du Tourisme. M. Limoges est délégué du Québec à Chicago au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

Mme Rosemonde Landry est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Mme Adélaïde De Melo est nommée, à compter du 11 mai 2023, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal. Mme De Melo est directrice générale adjointe programme santé physique générale et spécialisée de ce centre.

Office de la protection du consommateur

M. Raphael Amabili-Rivet est nommé, à compter du 22 mai 2023, membre et vice-président de l'Office de la protection du consommateur. M. Amabili-Rivet est notaire à la Direction du droit des technologies de l'information et de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice.

Régie de l'énergie

Mme Sylvie Durand est nommée de nouveau régisseuse de la Régie de l'énergie.

Hydro-Québec

Mme Manon Brouillette est nommée, à compter du 2 juin 2023, membre indépendante et présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

Musée de la Civilisation

M. Jacques Reeves est nommé membre indépendant du conseil d'administration du Musée de la Civilisation.

Société des loteries du Québec

M. Jean-François Blais est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

