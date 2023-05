L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a déposé son mémoire sur le projet de loi 15





MONTREAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a présenté ses recommandations aux audiences de la Commission de la santé et des services sociaux au sujet du projet de loi 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace ce mercredi 10 mai 2023. À cet effet, dans son mémoire, l'OIIQ soutient qu'une transformation substantielle du système de santé et de services sociaux doit s'opérer de pair avec la profession qui y est la plus représentée : la profession infirmière.

L'OIIQ, qui avait accueilli favorablement le dépôt du projet de loi 15, voit une occasion de favoriser le déploiement de l'expertise infirmière et de la collaboration interprofessionnelle grâce à la création de l'agence Santé Québec. Cependant, il se questionne si les intentions d'orienter une collaboration interprofessionnelle au sein de la structure du système de santé et de services sociaux se reflètent véritablement dans le projet de loi.

« Pour l'OIIQ, l'expertise infirmière doit être au coeur d'une gouvernance clinique efficace. C'est pourquoi il a présenté des recommandations portant sur la gouvernance du réseau de la santé, les mécanismes d'examen des plaintes et d'évaluation de la qualité des soins et services, ainsi que la gestion des ressources infirmières. Il faut absolument veiller à une optimisation saine des fonctions et des responsabilités pour éviter toute contrainte qui ne permettrait pas de s'adapter aux réalités locales ou régionales », affirme Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Ces recommandations ont pour objectif de favoriser la mise en oeuvre de mesures qui donneront à la profession infirmière les leviers nécessaires afin de permettre aux infirmières et infirmiers d'exercer à la mesure de leurs compétences et d'avoir l'influence nécessaire au sein des établissements de santé pour faire entendre leur point de vue incontournable à la réussite du virage souhaité par le ministre de la Santé.

Quelques-unes des recommandations de l'OIIQ :

Que le ministère instaure une direction générale des affaires infirmières, ce qui constituerait une fonction de sous-ministre adjoint. Que Santé Québec prévoie une direction propre aux soins et services infirmiers relevant du président et chef de la direction. Que la gouvernance clinique offre aux différentes directions et aux différents conseils des responsabilités à portée égale. Que des instances interdisciplinaires et intersectorielles soient prévues à tous les niveaux de gouvernance du système de santé. Que soient harmonisés et dévolus aux instances appropriées les rôles et les responsabilités en matière d'évaluation, d'appréciation, de surveillance et de contrôle de la qualité des actes professionnels. Que le PDG d'un établissement de santé élabore un «?plan des effectifs infirmiers?» suivant les recommandations du DSI et du CII.

