AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire parlementaire Lalonde annonce un soutien aux services d'aide à l'établissement des nouveaux arrivants





OTTAWA, ON, le 10 mai 2023 /CNW/ - Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce concernant des investissements dans des services d'établissement essentiels pour les nouveaux arrivants.

Date : Le jeudi 11 mai 2023 Heure : 11 h (HE)



Lieu : Infocentre du nouvel arrivant du YMCA

150, rue Isabella, bureau 201

Ottawa (Ontario) K1S 1V7

Notes à l'intention des médias

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 45 (HE)

Les journalistes de l'extérieur de la ville peuvent joindre l'évènement en composant :

le numéro sans frais ( Canada /États-Unis) - 1-866-206-0153

/États-Unis) - 1-866-206-0153

le numéro local - 613-954-9003

Le code d'accès est 3970468#





Le code d'accès est 3970468# L'annonce sera diffusée en direct sur YouTube.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

10 mai 2023 à 16:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :