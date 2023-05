Tournée manufacturière de la FCCQ - RETOUR DE LA GRANDE TOURNÉE MANUFACTURIÈRE DES CHAMBRES DE COMMERCE DE LA FCCQ POUR SA 3e ÉDITION





MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Après une pause imposée par la pandémie, La Grande tournée manufacturière des Chambres de commerce reprendra la route du 24 mai 2023 au 27 juin 2023. Organisée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) en collaboration avec son réseau de chambres de commerce, elle vise à dresser un portrait de l'industrie manufacturière québécoise à travers une conférence animée par Louis Duhamel, conseiller stratégique chez Deloitte et ex président du comité manufacturier, innovation et exportation de la FCCQ. À travers son exposé, monsieur Louis J. Dumahel identifiera les principaux enjeux et aussi d'innombrables opportunités qui s'offrent à nos entreprises québécoises.

Aussi, à cette occasion, un deuxième segment événementiel permettra aux dirigeants d'entreprises présents sur place d'en apprendre davantage sur les occasions d'affaires qu'offre le gouvernement du Québec par l'entremise de ses appels d'offres ainsi que l'offre d'accompagnement et de financement d'Investissement Québec. Des intervenants du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), de même que des représentants d'Investissement Québec seront présents sur place. Il sera donc question de démystifier l'accessibilité aux marchés publics pour nos entreprises québécoises et d'en savoir plus sur l'initiative Productivité Innovation d'Investissement Québec qui vise à accélérer la croissance de nos entreprises.

L'événement sera présenté par 10 Chambres de commerce ambassadrices dans 10 régions administratives distinctes selon un format déjeuner-conférence (de 7 h 30 à 11 h). Les régions visitées seront Lachute, Victoriaville, Saguenay, Rivière-du-Loup, Sherbrooke, Beloeil, Joliette, Montréal, Sainte-Marie de même que la MRC de la Jacques-Cartier.

« Nous sommes heureux et fiers du retour de La grande tournée manufacturière des Chambres de commerce dans les régions, elle nous permet de joindre les entrepreneurs québécois sur le terrain et les épauler pour qu'ils puissent bénéficier de meilleures opportunités et du dynamisme de notre économie. Le secteur manufacturier est un élément clé pour le rayonnement économique du Québec, il est donc primordial pour nous et notre réseau de chambres de commerce partout au Québec de les soutenir » a expliqué Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

À propos de La grande tournée manufacturière des Chambres de commerce

Il y a plus de 10 ans maintenant avait lieu la première édition de la série « Le Point sur le Québec manufacturier Deloitte », ouvrage de référence sur l'état du secteur manufacturier québécois et ses perspectives. Depuis, sept éditions ont été présentées dans le cadre de près de 250 évènements devant plus de 25,000 leaders d'opinion dans toutes les régions administratives du Québec. La 7e édition vise à démontrer le cheminement du secteur manufacturier au Québec, mais aussi dans le monde, au cours de ces 10 dernières années. Cette conférence présentera les statistiques phares qui démontrent toute la pertinence de l'industrie aujourd'hui et dans le futur, mettra en lumière des analyses pertinentes comparant le Québec aux autres grandes nations manufacturières, et culminera sur les faits saillants des perspectives d'un Québec manufacturier fort et résilient à l'emblème d'INDUSTRIE 5.0.

Combinant une foule d'informations et de précieux conseils, la présentation du MEIE permettra de démystifier l'accessibilité aux marchés publics pour les entreprises québécoises. Les contrats publics sont une énigme pour plusieurs d'entre elles alors que le gouvernement a transigé plus de 14 milliards de dollars dans la dernière année pour satisfaire les besoins du Québec. Il s'agit d'un potentiel de croissance immense pour les entreprises manufacturières.

Quant aux experts d'Investissement Québec, ceux-ci discuteront du soutien qu'ils sont en mesure d'offrir aux entreprises pour se doter de chaînes d'approvisionnement plus fortes et résilientes, et pour mieux profiter des opportunités inhérentes aux appels d'offres publics, et ils présenteront les solutions financières et d'accompagnement, notamment technologique offert par Investissement Québec - CRIQ, accessibles aux dirigeants d'entreprises d'ici pour améliorer leur productivité en misant sur l'innovation sous toutes ses formes.

Pour vous inscrire ou en savoir plus, consultez le site : https://tournee-manufacturiere.fccq.ca/

Les partenaires de la tournée:

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Investissement Québec et le Port de Montréal

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec ( FCCQ )

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1?200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

10 mai 2023 à 16:30

