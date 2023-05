Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle





QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, et en matière de soins à domicile, Mme Linda Caron ainsi que son collègue porte-parole en matière de santé, M. André Fortin, informent les représentantes et les représentants des médias qu'ils tiendront un point de presse le jeudi, 11 mai.

DATE : Jeudi, 11 mai 2023

HEURE : 8h40

LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131), Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

10 mai 2023 à 16:30

