AVIS DE CONVOCATION - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec fait le point sur la situation





MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) invite les représentants des médias à assister à un point de presse qui aura lieu ce jeudi 11 mai 2023, à 13 h 00, à la Maison des infirmières et infirmiers du Québec. Le président de l'OIIQ, Luc Mathieu, fera le point sur la situation entourant le Rapport d'étape 2 du Commissaire à l'admission aux professions.

Programme 12 h 45 Arrivée des représentants des médias 13 h 00 Allocutions



1. Monsieur Luc Mathieu, président de l'OIIQ



2. Madame Aurélie Lecocq, psychométricienne 13 h 15 Monsieur Luc Mathieu répondra aux questions des journalistes 13 h 35 Fin du point de presse

Monsieur Mathieu sera accompagné de madame Aurélie Lecocq (en virtuel), psychométricienne.

Informations



Date : jeudi 11 mai 2023 Heure : 13 h 00 Lieu : La Maison des infirmières et infirmiers du Québec

4200, rue Molson

Montréal (Québec) H1Y 4V4

Confirmation de participation

Tous les journalistes qui souhaitent participer sont invités à contacter Marine Detraz, conseillère principale, relations publiques à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 514 705-8096, [email protected].

Au sujet de madame Aurélie Lecocq

Mme Lecocq a plus de 10 ans d'expérience en psychométrie appliquée dans le domaine de l'accréditation au Canada. Elle possède une vaste expérience dans le développement et l'administration d'examens à enjeux élevés, la sécurité des examens et l'analyse statistique pour une gamme complète d'organisations, grandes et petites, y compris les organismes d'accréditation, de certification, à but non lucratif, gouvernementaux etc. En tant que responsable des services psychométriques chez Meazure Learning, elle fournit une expertise psychométrique sur tous les aspects liés aux activités de développement d'examens d'entrée à la profession et de certifications professionnelles. Ses compétences comprennent le développement et la validation de compétences, l'élaboration de plans directeurs, le développement et la validation de questions, la gestion de banque de questions, l'assemblage d'examens, l'analyses statistiques des questions (discrimination, p. value, etc) et des examens (alpha de Cronbach, etc), et l'établissement de la note de passage.

Elle travaille auprès des associations professionnelles et des ordres professionnels dans le domaine de la santé.

Mme Lecocq est titulaire d'un doctorat en éducation de l'Université de Bourgogne (France) et a complété deux stages postdoctoraux en psychoéducation au Canada (Université de Montréal et Université de Sherbrooke). Elle est également titulaire d'un master en suivi et évaluation des systèmes éducatifs de l'IUT Denis Diderot (France).

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte près de 83?500?membres et 16?000?personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

10 mai 2023 à 16:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :