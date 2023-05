L'eau potable de qualité : un service public non monnayable à préserver





QUÉBEC, 10 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la Commission des transports et de l'environnement sur les consultations publiques du projet de loi n° 20, la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), aux côtés de la Coalition Eau Secours et de la Fondation Rivières, revendique :



un meilleur accès aux fontaines d'eau publiques pour s'hydrater;

la valorisation de l'eau municipale comme source d'hydratation principale;

l'interdiction de vendre l'eau de l'aqueduc embouteillée;

la hausse des redevances pour l'eau pompée à des fins d'embouteillage, incluant pour les boissons sucrées.

Pour Corinne Voyer, directrice de la Coalition Poids, le message est clair : « L'eau de l'aqueduc est un bien collectif et un service public. Elle n'est pas un produit à embouteiller pour nourrir des intérêts commerciaux. Cette pratique doit cesser ».

Faciliter l'accès à l'eau potable gratuite dans l'espace public permet de faire contrepoids à l'omniprésence de boissons sucrées. Actuellement, l'accès aux fontaines d'eau est insuffisant dans certains espaces publics et milieux de vie. Ce manque d'accès est particulièrement problématique pour les populations plus vulnérables, comme les aînés et les jeunes enfants, notamment en période de chaleur. Augmenter l'accès aux points d'eau favorise la sécurité des citoyens et citoyennes par la prévention des coups de chaleur en plus d'augmenter la résilience de la population face aux changements climatiques.

Les embouteilleurs de boissons sont redevables à la population pour les torts générés par leurs produits sur la santé humaine et planétaire

Les boissons embouteillées, qui incluent l'eau en bouteille ainsi que les boissons sucrées, ont un impact nocif sur l'environnement puisque leur production, leur transformation, leur transport et leur consommation génèrent des substances toxiques dans l'air et l'eau, émettent des gaz à effet de serre, entraînent des déchets de plastique et d'aluminium et causent un gaspillage d'eau important. De plus, la surconsommation de boissons sucrées est associée à de nombreuses conséquences sur la santé, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le syndrome métabolique et les problèmes dentaires ou osseux. Plus de 1,1 million d'adultes sont atteints d'au moins deux maladies chroniques, qui sont d'ailleurs en hausse depuis plusieurs années au Québec.

L'industrie des boissons sucrées, en majorité composées d'eau de l'aqueduc, de colorant et de sucre, offre une variété de produits et déploie une série d'actions de relation publique et de marketing pour les vendre. « Considérant l'impact et l'omniprésence des boissons embouteillées, les embouteilleurs de boissons sont redevables à la société québécoise, qui assume présentement l'ensemble des conséquences de cette problématique de santé publique, économique et environnementale », indique madame Voyer. La Coalition Poids appuie fortement le rehaussement des redevances et l'ajout d'une indexation auprès des embouteilleurs.

Alors qu'il existe une alternative saine, écoresponsable et économique aux boissons embouteillées, c'est-à-dire l'eau de l'aqueduc, il est temps de réviser les redevances pour qu'elles s'arriment davantage avec la santé et le bien-être de la population, plutôt qu'avec les intérêts commerciaux des industries. Ce projet de loi se situe au carrefour de la santé humaine et planétaire.

« L'eau de l'aqueduc est la meilleure boisson pour s'hydrater de manière saine, économique et écoresponsable. Pour qu'elle devienne la boisson de premier choix, tous les milieux de vie doivent la rendre accessible, visible et attrayante. Il s'agit d'une action positive pour la santé, le bien-être et l'environnement », conclut madame Voyer.

Saviez-vous que...

Certaines cantines mobiles situées dans des lieux publics n'offrent pas d'eau à leur clientèle et choisissent plutôt de la vendre en raison d'une commandite d'une marque d'eau embouteillée.

Certains commerces font également payer le verre ou le service.

79 % des adultes québécois affirment trouver plus facilement des boissons sucrées qu'une fontaine d'eau dans les lieux publics lorsqu'ils souhaitent se désaltérer i .

. Seulement le quart des restaurants rapides à proximité des écoles montréalaises offrent de l'eau en libre-service à leur clientèle ii .

. 89 % de la population est d'accord que l'eau potable fraîche non embouteillée devrait être offerte gratuitement dans tous les lieux publics iii .

. 87 % de la population est d'accord que l'eau potable et fraîche non embouteillée devrait être offerte gratuitement dans tous les bars et les restaurants, que l'on consomme ou non des aliments et des boissons iii .

. Une personne sur deux au Québec est d'accord avec l'idée d'instaurer une redevance sur les contenants à usage unique comme l'eau embouteillée et les boissons sucrées iii .

. Une personne sur deux au Québec est d'accord pour restreindre la vente d'eau embouteillée dans les installations municipalesiii.

Pour en savoir plus, consultez l'avis de la Coalition Poids concernant le projet de loi visant à instituer le Fonds bleu et à modifier d'autres dispositions.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

La Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), une initiative parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)*, a pour mandat de revendiquer des modifications législatives et réglementaires et des politiques publiques afin de favoriser la mise en place d'environnements facilitant les saines habitudes de vie, qui contribuent à prévenir les enjeux liés au poids et les maladies chroniques. Elle réunit les appuis de plus de 700 partenaires issus du monde municipal, scolaire, de la santé, de l'environnement, de la nutrition et de l'activité physique. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca .

*L'ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable une priorité. Depuis 1943, elle documente, informe, sensibilise et mobilise afin de promouvoir la santé et prévenir différentes maladies.

Pour toute demande d'entrevue, contactez :

Corinne Voyer

Directrice

Coalition québécoise sur la problématique du poids

Téléphone : (514) 566-4605

[email protected]

_____________________________

Sources

i Sondage Léger réalisé au compte de la Coalition Poids en mars 2023 auprès de 1 009 adultes québécois.

ii Extenso. (2020). Offre et pratiques de vente des boissons sucrées au Québec.

iii Sondage Léger réalisé au compte de la Coalition Poids en septembre 2022 auprès de 1 046 adultes québécois.

10 mai 2023 à 15:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :