Les solutions LED de Fluence ouvrent la voie à une optimisation du succès dans la culture du cannabis médicinal en milieu urbain





Fluence, un leader mondial de la fourniture de solutions d'éclairage à LED éconergétiques pour la production commerciale de cannabis et d'aliments, a annoncé aujourd'hui avoir aidé avec succès Trichome, un établissement israélien cultivant du cannabis médicinal de rang mondial, à prouver le concept d'une agriculture verticale à deux niveaux dans un centre urbain.

Pour réussir le lancement d'une installation agricole verticale urbaine à Qiryat Gat, en Israël, Trichome avait besoin de collaborer avec les bons partenaires de solutions pour maximiser l'espace tout en optimisant la qualité et l'automatisation à chaque étape du processus. Pour bien concevoir pour l'environnement intérieur compact et compliqué et avec les complexités associées à une croissance échelonnée, Trichome s'est tournée vers Fluence pour ses solutions d'éclairage à LED leaders du marché, ses capacités de services locaux via REMY, le partenaire de distribution israélien de Fluence, et les experts en horticulture internes pour aider à la planification, à l'installation et à la gestion du déploiement d'une technologie d'éclairage intégré.

« En s'associant à Fluence, nous ne réinventons pas la roue mais choisissons les meilleures roues sur le marché », a affirmé Tony Levi, cofondateur et PDG de Trichome. « La standardisation, la longévité et l'optimisation sont des facteurs essentiels pour produire des fleurs de cannabis de haute qualité. L'équipe d'experts chez Fluence nous a aidé à atteindre tous ces objectifs dans une ferme urbaine dans les limites de la ville. »

Trichome a installé l'éclairage de Fluence dans l'ensemble de son installation de cannabis médical entièrement standardisée. Pour surmonter les obstacles liés à une réduction de l'espace entre les cultures et les lumières artificielles dans les fermes verticales, Fluence a collaboré étroitement avec REMY, Levi et l'équipe de Trichome pour comprendre les contraintes de l'installation. Finalement, Fluence a conçu pour Trichome un système sur mesure composé des gammes SPYDR 2i, SPYDR 2x et RAZR Modular. Trichome a effectué 17 cycles complets de croissance de cultures, qui ont tous donné des résultats meilleurs que prévu en utilisant l'éclairage de Fluence ? notamment des rendements au-dessus de la moyenne, des niveaux de terpène plus élevés que prévu et une teneur en cannabinoïdes élevée.

« Nous sommes ravis de la réponse de nos plantes aux éclairages LED de Fluence », a affirmé Steve Abboud, chef de culture chez Trichome. « Nos cultures de cannabis absorbent la lumière des luminaires de Fluence et expriment sa qualité via leur floraison. Nous avons été en mesure de standardiser l'intensité lumineuse, de maîtriser le contrôle de nos méthodes de culture et de parvenir à une uniformité des récoltes grâce aux LED de Fluence. »

« La collaboration avec Trichome sur des solutions d'éclairage a été un processus passionnant et ambitieux, dans le cadre duquel les deux parties ont énormément appris », a déclaré Jörg Meyer-Brenken, responsable de compte principal pour le cannabis dans la région EMEA chez Fluence. « Le produit fourni par Trichome est remarquable, mais les retours du marché et des patients me rendent encore plus fier. Trichome a réussi à établir un nouveau standard pour l'agriculture urbaine. »

Les solutions d'éclairage à LED de Fluence sont disponibles à l'achat par des cultivateurs agréés dans des territoires où la culture du cannabis est légale.

Pour de plus amples informations sur Fluence, visitez www.fluence.science.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d'éclairage à LED, peu gourmandes en énergie, pour la production de cultures commerciales et les applications de recherche. Fluence, l'un des principaux fournisseurs d'éclairages à LED sur le marché mondial du cannabis, s'attache à permettre une production végétale plus efficace dans les plus grandes fermes verticales et chez les plus grands producteurs en serre au monde. Fluence a son siège social mondial à Austin, au Texas, et son siège EMEA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence fonctionne comme une unité commerciale au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour de plus amples informations sur Fluence, rendez-vous sur le site www.fluence.science.

À propos de REMY

Créée en 2008, REMY 108 LTD se spécialise dans la planification, l'installation, l'intégration et l'assurance qualité de solutions d'éclairage agronomique à grande échelle, ainsi que dans le service et l'assistance après-vente, pour les cultures commerciales et de produits alimentaires en Israël et au-delà. REMY fournit des éclairages agronomiques à ses clients depuis 2011, ce qui constitue l'activité principale de la société depuis 2018. En tant que revendeur agréé des solutions d'éclairage LED de Fluence, REMY propose aujourd'hui également des formations sur l'éclairage agronomique dans son siège de Yanuv. Pour en savoir plus sur REMY, rendez-vous sur https://www.remy.co.il/en/grow.

À propos de Trichome

Trichome est une entreprise d'agrotechnologie israélienne qui combine deux mondes complémentaires ? une agriculture cannabique de qualité et des technologies cannabiques avancées. La philosophie de l'entreprise est basée sur trois piliers principaux : La culture en intérieur grâce à une technologie avancée, une équipe internationale d'experts en cannabis et les meilleures variétés haut de gamme. Trichome possède la plus importante installation intérieure pour la culture du cannabis médical au Moyen-Orient. Disposant de neuf salles de floraison, l'installation multi-niveaux couvre plus de 7 000 mètres carrés et affiche une capacité de production annuelle de six tonnes d'inflorescences standardisées uniformes de haute qualité. Trichome travaille via divers canaux, dont sa propre marque et en marque blanche. Pour plus d'informations, visitez www.trichome-il.com.

