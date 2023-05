Des turbines Envision équiperont le premier projet de dessalement alimenté par de l'éolien au Maroc.





CASABLANCA, Maroc, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial du secteur des Greentech, a annoncé la vente de 60 MW de turbines éoliennes pour le premier projet de dessalement du Maroc alimenté à 100 % par l'énergie éolienne.

Le parc éolien est situé à Dakhla, au Maroc, et est détenu conjointement par Nareva, une société énergétique marocaine de premier plan, et ENGIE un groupe industriel mondial référent dans l'énergie bas carbone. Les turbines EN171-5MW d'Envision, à la pointe de la technologie, seront utilisées pour le projet. Ces turbines sont conçues pour offrir des performances et une efficacité élevées, et sont donc idéales pour les conditions de vent de cette région.

L'énergie produite par le parc éolien sera utilisée pour alimenter un grand projet de dessalement sous l'égide du gouvernement marocain, contribuant ainsi de manière significative aux efforts du Maroc pour réduire les émissions de carbone et augmenter sa part d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique.

« Nous sommes fiers d'entrer sur le marché marocain avec des partenaires de premier plan comme Nareva et ENGIE », a déclaré Didier Beaumont, directeur commercial d'Envision Energy. « Envision, en tant que partenaire technologique mondial Leader Industriel des solutions décarbonées (zéro émission nette), s'engage à accompagner le Royaume du Maroc dans sa transition énergétique grâce à des révolutions technologiques. »

Envision bénéficie d'une solide expérience dans la fourniture de turbines éoliennes et de produits d'énergie renouvelable de haute qualité dans le monde entier. L'entreprise se consacre à la transition zéro émission nette en fournissant de nouvelles infrastructures énergétiques, combinant les énergies renouvelables avec le stockage de l'énergie, le réseau numérique et les technologies power-to-x (P2X) qui répondent aux besoins évolutifs de ses clients mondiaux. Plus tard dans l'année, Envision lancera son parc industriel hydrogène vert net-zéro en Chine, démontrant ainsi ses capacités technologiques.

À propos d'Envision Group

Envision Group est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine des technologies vertes et un partenaire technologique zéro émission. Avec la mission de « résoudre les défis pour un avenir durable de l'humanité ». Envision conçoit, vend et exploite des éoliennes, des systèmes de stockage intelligents et des solutions d'hydrogène vert par le biais d'Envision Energy ; des batteries alimentées par l'AIoT par le biais d'Envision AESC ; et le plus grand système d'exploitation AIoT au monde par le biais d'Envision Digital. Elle est également propriétaire de l'équipe de Formule E Envision Racing. Envision continue de promouvoir l'énergie éolienne et solaire comme le « nouveau charbon », les batteries et l'hydrogène combustible comme le « nouveau pétrole », le réseau AIoT comme le « nouveau réseau », les parcs industriels zéro émission comme la « nouvelle infrastructure », et de promouvoir la construction et la culture de la « nouvelle industrie » verte.

La société Envision Group a été classée dans le Top 10 des 50 entreprises les plus intelligentes du monde en 2019 par le MIT Technology Review. En octobre 2021, Envision a été classée deuxième au monde sur la liste Fortune « Change the World ». Le groupe Envision a rejoint l'initiative mondiale « RE100 » et est devenu la première entreprise de Chine continentale à s'engager à produire de l'électricité 100 % renouvelable d'ici 2025.

