Le gouvernement du Québec remet les prix Pour un Québec sans racisme 2023

QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Les prix Pour un Québec sans racisme 2023 ont été décernés, hier soir, par le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, lors d'une cérémonie officielle. Les lauréats et la lauréate, soit Mme Sabine Monpierre, le Centre SCAMA de Laval et Hydro-Québec, ont chacun reçu du ministre une médaille en témoignage de leur apport exceptionnel à la lutte contre le racisme et la discrimination. La cérémonie s'est déroulée à l'agora de l'hôtel du Parlement de Québec, en présence du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière.

Les lauréats et lauréate 2023

Mme Sabine Monpierre est honorée dans la catégorie Personne physique, en reconnaissance de la constance de son engagement en faveur du développement social et de la promotion de relations justes et égalitaires entre toutes les personnes. Femme de terrain, Mme Monpierre a démontré, tout au long de son parcours, un engagement fort, à la fois personnel et professionnel, envers la déconstruction des préjugés. Au fil de ses interventions, elle cherche à faciliter une meilleure lecture de certains enjeux sociaux névralgiques, dont ceux du racisme et de la discrimination. Ce faisant, elle a, entre autres, créé des outils pédagogiques et mis sur pied des ateliers sur la discrimination en matière de logement et sur les droits de la personne, pour les jeunes familles issues de l'immigration. Elle a aussi fondé des organismes tels que l'Arbre Du Voyageur, en 2019, ainsi que Femmes & traditions, en 2017, afin d'appuyer la participation sociale des personnes issues des minorités ethnoculturelles. Toutes ces initiatives font la promotion de l'importance de l'égalité entre tous les Québécois et Québécoises.

Le Centre SCAMA est honoré dans la catégorie Organisme, en reconnaissance de l'initiative DICI Intergénérations, qui vise à favoriser la participation sociale des aînés et des minorités ethnoculturelles et à promouvoir un meilleur vivre-ensemble. DICI Intergénérations est une initiative régionale de lutte contre le racisme qui vise à établir des relations harmonieuses entre les Québécoises et Québécois de toutes origines et à valoriser l'apport des minorités ethnoculturelles à la communauté lavalloise. Elle se distingue par son approche à la fois interculturelle et intergénérationnelle : elle porte une attention et une sensibilité à la participation des jeunes et des aînés dans ses actions destinées à la lutte contre le racisme. Afin de lutter contre les préjugés et la discrimination, l'équipe de DICI Intergénérations organise régulièrement des activités et des évènements, dont des cafés-rencontres interculturels et intergénérationnels et des cercles de lecture sur des enjeux liés à l'inclusion et à la discrimination raciale. Le Centre SCAMA a également présenté une exposition-portrait, intitulée Ouvrir les yeux sur le racisme, et a permis la rédaction d'un pacte citoyen de lutte contre le racisme à Laval.

La société d'État Hydro-Québec est honorée dans la catégorie Organisation publique, en reconnaissance de la création du Programme d'intégration de nouveaux arrivants et arrivantes. À travers le déploiement de ce programme, Hydro-Québec offre, depuis le printemps 2017, un premier travail à des personnes immigrantes installées au Québec depuis moins de cinq ans, qui n'ont pas encore occupé un emploi dans leur domaine de formation et d'expérience. Le programme est offert dans toutes les unités administratives de l'entreprise et pour tous les groupes d'emploi partout au Québec. Depuis le lancement de ce programme, onze cohortes ont été accueillies, ce qui représente près de 170 employées et employés. De plus, 84 % des participants et participantes ont trouvé un poste à Hydro-Québec après leur expérience au sein du programme. Le programme permet à la société d'État de réaliser des actes concrets en faveur de la culture du respect et du vivre-ensemble. Ainsi, l'organisme offre à des personnes qualifiées une expérience significative dans leur domaine, favorise l'intégration professionnelle de nouveaux arrivants et arrivantes, encourage le leadership inclusif, découvre des talents issus de l'immigration et attire de la main-d'oeuvre dans les régions du Québec.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de souligner les réalisations des personnes et des organisations qui se sont démarquées par leurs actions pour lutter contre le racisme. Les différents champs d'intervention des lauréats et de la lauréate sont porteurs d'espoir, avec des initiatives qui nous rapprochent d'un Québec toujours plus égalitaire et ouvert. Je félicite les lauréats et la lauréate et les encourage à continuer d'être des sources d'inspiration dans leurs milieux respectifs. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Je suis heureux de constater l'engagement citoyen de nombreuses personnes et organisations dans la lutte contre le racisme. Tout en étant très diversifiées, les réalisations à l'honneur ont en commun de contribuer à la construction d'un Québec plus égalitaire. Je félicite les lauréats et lauréates et je leur souhaite encore beaucoup de succès. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Composition du jury 2023

Le jury est composé de personnes reconnues pour leur engagement en faveur d'un Québec sans racisme et de l'égalité entre toutes et tous, ainsi que de représentantes et représentants du milieu de la recherche ou issus d'organisations qui appuient la lutte contre la discrimination, incluant l'administration publique :

M me Rachida Azdouz, psychologue, autrice et chroniqueuse;

Rachida Azdouz, psychologue, autrice et chroniqueuse; M. Maka Kotto , artiste, homme politique et chroniqueur, président du jury;

, artiste, homme politique et chroniqueur, président du jury; M me Tanya Sirois, directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et administratrice;

Tanya Sirois, directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et administratrice; M. Mathieu J. Lainé, représentant du Secrétariat aux Relations avec les Premières Nations et les Inuit;

Mme Liliane Kouamé-Kodia, représentante du Bureau de coordination de la lutte contre le racisme.

