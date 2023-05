Sept cadres Sherweb reconnues aux Women of the Channel Awards





Sherweb, chef de file primé en distribution cloud, a annoncé aujourd'hui que CRN, une marque de The Channel Company, avait sélectionné sept de ses cadres pour l'édition 2023 des Women of the Channel Awards.

Ce prix annuel reconnaît les professionnelles du réseau TI pour leurs accomplissements et l'impact anticipé qu'elles auront sur le secteur technologique dans le futur. Les lauréates de Sherweb sont des femmes aux parcours diversifiés provenant de divers départements :

Ces femmes jouent un rôle central chez Sherweb mais aussi en tant qu'ambassadrices du réseau en aidant les MSP à croître dans un environnement en constante évolution.

« Nous sommes fiers de travailler avec autant de femmes talentueuses reconnues par CRN comme des leaders dans le réseau, » dit Alexandra Lebel, vice-présidente des ressources humaines chez Sherweb. « Les femmes continuent d'être sous-représentées dans l'industrie des technologies, surtout aux postes de direction. Il est important de mettre leurs histoires de l'avant et de célébrer leurs réussites. Nous avons hâte de découvrir l'impact qu'elles continueront d'avoir sur la communauté TI et chez Sherweb. »

Les lauréates ont été sélectionnées par l'équipe éditoriale de CRN. La liste complète du Women of the Channel 2023 sera présentée dans le numéro de juin 2023 du CRN Magazine et en ligne sur www.CRN.com/WOTC.

À propos de The Channel Company

The Channel Company favorise une performance de pointe des canaux informatiques grâce à des médias dominants, des événements engageants, des formations et consultations offertes par des experts et des plateformes et services de marketing innovants. À titre de catalyseur, nous connectons et outillons les fournisseurs et les utilisateurs. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le réseau indirect, nos connaissances poussées nous permettent d'imaginer des solutions innovantes pour répondre aux enjeux en constante évolution du marché des technologies. Apprenez-en plus sur www.thechannelco.com (site disponible en anglais seulement).

À propos de Sherweb

Sherweb est plus qu'un distributeur cloud. Au-delà des licences, nous offrons une gamme de services visant à alléger les opérations techniques et amplifier l'expertise cloud des MSP. Des préventes aux services d'assistance, vous pouvez compter sur notre équipe passionnée d'experts afin de propulser votre croissance. Découvrez-en plus sur https://www.sherweb.com/fr/.

10 mai 2023 à 13:10

