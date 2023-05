Les cols blancs de Rouyn-Noranda ont une nouvelle convention collective





ROUYN-NORANDA, QC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Hier, la Ville de Rouyn-Noranda et le syndicat de ses cols blancs (SCFP 4483) ont signé une nouvelle convention collective.

Les 140 salarié(e)s étaient sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2021. D'une durée de six ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027, celui-ci prévoit des augmentations salariales globales de 23,5 %.

De plus, certains titres d'emploi ont été reclassifiés pour mieux tenir compte de la réalité du marché du travail et ainsi favoriser la rétention et le recrutement du personnel.

Soulignons qu'une fusion d'accréditations syndicales avait eu lieu avant le début de la négociation et les conditions de travail du secteur aquatique et des surveillant(e)s de plateaux sportifs ont été intégrées dans la convention collective des cols blancs.

Ce changement apportera notamment des améliorations au niveau de la rémunération de toutes les tâches faites en marge, comme la préparation des cours.

Dans un contexte où la ville de Rouyn-Noranda veut construire un nouveau complexe aquatique, ces nouvelles conditions de travail négociées seront un avantage pour recruter du personnel.

10 mai 2023 à 12:50

