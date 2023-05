Nexsan réalise un chiffre d'affaires supérieur à ses prévisions au premier trimestre et annonce ses plans en faveur de la croissance et de l'innovation pour sa ligne de produits Marquee SAN et stockage de fichiers





Nexsan a annoncé aujourd'hui avoir dépassé sa cible agressive du T1 en matière de chiffre d'affaires. Après son acquisition par Serene Investment Management LLC en février, les nouveaux propriétaires de Serene ont rapidement réorienté Nexsan vers la croissance, l'innovation et la rentabilité.

Ils ont décidé que Serene Investment Management LLC devait, en premier lieu, faire appel à des leaders technologiques expérimentés pour stimuler une nouvelle phase de croissance et concrétiser sa vision consistant à continuellement innover et livrer des produits de haute qualité, et assurer une satisfaction client inégalée. L'un de ces leaders technologiques expérimentés est le nouveau PDG de Nexsan, Dan Shimmerman, qui bénéficie d'une expérience avérée pour articuler une vision et exécution stratégiques, et fournir de la valeur à toutes les parties prenantes dans le domaine de la technologie d'entreprise.

« L'avenir est incroyablement prometteur pour l'ensemble de Nexsan, ce qui inclut nos fidèles clients et partenaires », a expliqué le PDG de Nexsan, Dan Shimmerman. « Les propriétaires de Serene sont déterminés à investir dans l'entreprise et à alimenter une croissance ininterrompue. Nous avons reçu le capital vital dont nous avons besoin pour continuer à innover et fournir les solutions de stockage de données les plus fiables et rentables, qui vont au-delà des exigences commerciales spécifiques et cruciales depuis 20 ans. »

Dans le cadre de l'acquisition qui a eu lieu en début d'année, Serene a conservé les employés et leaders clés pour assurer la continuité des activités et honorer l'engagement de Nexsan visant à assurer une expérience de soutien client sans accrocs. Tout au long de l'acquisition et de la restructuration, Serene n'a pas failli à son engagement de maintenir le niveau élevé de soutien client de Nexsan, ce qui inclut la couverture et l'empreinte mondiales de l'équipe de soutien.

Entre-temps, Nexsan a négocié de puissants accords d'alliance stratégique avec son réseau de partenaires mondial pour stabiliser les chaînes d'approvisionnement et lancer son service continu à l'intention de tous les clients finaux et vendeurs.

Au début du mois d'avril, Nexsan a également participé au NAB (National Association of Broadcasters) Show Centennial à Las Vegas, Nevada, pour présenter la fiabilité, la rentabilité, et l'innovation continue de sa ligne de produits marquee SAN et stockage de fichiers qui englobe E-Series, Unity, et les développements passionnants de son Assureon Data Vault.

À propos de Nexsan®

Nexsan® est un leader mondial qui permet aux clients de stocker, protéger et gérer les données en toute sécurité. Créée en 1999, Nexsan a acquis la réputation de fournir le stockage le plus fiable, le plus sécurisé et le plus rentable, tout en demeurant agile pour fournir continuellement des solutions de gestion du stockage et des données sur mesure, en réponse aux exigences informatiques, commerciales et budgétaires complexes et évolutifs. La technologie brevetée de Nexsan est idéale pour une variété de cas d'utilisation, y compris pour la finance, les soins de santé et les sciences de la vie, le gouvernement, l'armée, la mise en application de la loi, l'éducation, les médias et le divertissement, et les centres d'appels. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site : www.nexsan.com.

