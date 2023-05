Déclenchement d'une grève ce matin à la verrerie de Pointe-Saint-Charles - «?Non aux reculs?!?», lancent les grévistes d'Owens Illinois





MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Les 330 métallos de l'usine de fabrication de verre Owens Illinois à Pointe-Saint-Charles ont déclenché à 10 h 30 ce matin une grève générale illimitée. Ces derniers refusent tout recul dans les salaires, alors que l'inflation fait rage.

«?Non aux reculs?! On voit notre pouvoir d'achat diminuer à vue d'oeil. Nous refusons de nous voir à nouveau imposer des reculs dans les salaires, alors que nos familles subissent la hausse du coût d'épicerie, des logements et des hypothèques. On dit non, cette fois-ci on met notre pied à terre?!?», s'exclame le président de la section locale 206G du Syndicat des Métallos, Éric Dumas, représentant les travailleurs et travailleuses de dl'usine d'Owens Illinois.

Les travailleurs et travailleuses d'Owens Illinois avaient voté un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun la semaine dernière dans une proportion de 97 %. Les négociations avaient ensuite repris lundi dernier, pour aboutir dans une impasse aujourd'hui.

«?Les syndiqués ont décidé de recourir au moyen ultime pour se faire respecter. Encore une fois, l'employeur ne reconnaît pas la contribution des travailleurs et travailleuses. Voilà plusieurs négociations qu'il en donne le moins possible, entraînant une diminution graduelle des conditions de travail au fil du temps. Ça suffit?! Nos membres exigent du respect?», fait valoir le représentant syndical des Métallos, Steve Galibois.

Des lignes de piquetage sont érigées devant les installations d'Owens Illinois à Pointe-Saint-Charles ainsi que devant l'entrepôt de l'entreprise à Lasalle. Des grévistes y font maintenant du piquetage et se relaieront en permanence, jour et nuit. L'usine de Pointe-Saint-Charles est la seule verrerie au Québec qui fabrique notamment des bouteilles de bière brune ainsi que divers contenants en verre.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60?000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

