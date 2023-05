Hausse de salaire des députés - Le personnel de la fonction publique mérite aussi un rattrapage salarial, réclame le SFPQ





QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) dénonce la politique de deux poids deux mesures lorsqu'il est question des salaires au gouvernement du Québec. Un comité mandaté par l'Assemblée nationale recommande une hausse de 30 % du salaire de base des députés alors que le gouvernement souhaite limiter à 9 % sur 5 ans la hausse salariale pour le personnel qui offre des services à la population. Dans un contexte d'inflation et où l'écart salarial qui sépare l'ensemble du personnel de l'État québécois des autres salariés québécois se situe toujours à 11,9 % selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

«?Les augmentations consenties aux élus s'appuient notamment sur le rattrapage salarial afin de retenir et attirer les personnes compétentes, un critère similaire que nous réclamons aussi pour nos membres. Cette lucidité du gouvernement, quand vient le temps d'augmenter le revenu des députés, doit aussi s'appliquer au personnel des services publics, car présentement il n'est plus en mesure de compétitionner avec bien des employeurs, y compris les secteurs privé, municipal et fédéral, qui offrent une rémunération plus élevée pour des tâches similaires. Comme je dis toujours : ce qui est bon pour minou est bon pitou?!?», explique Christian Daigle, président général du SFPQ.

Rappelons que dans ses demandes, le SFPQ réclame une augmentation annuelle supplémentaire de 4 % afin d'amorcer un rattrapage salarial avec le reste du secteur public. Il demande aussi l'instauration d'un mécanisme d'ajustement automatique des salaires à l'inflation. L'indice des prix à la consommation (IPC) du Québec de l'année précédente serait l'indicateur utilisé pour indexer les salaires.

«?La pénurie de main-d'oeuvre se vit toujours dans les ministères et organismes et a des impacts dans la vie des citoyennes et des citoyens. On n'a qu'à penser à l'attente au comptoir ou en ligne à la SAAQ, au Tribunal administratif du logement dont les délais d'attente ne cessent d'augmenter, à l'appareil judiciaire qui peine toujours à recruter du personnel. Les personnes responsables des inspections, des contrôles, de la vérification, de l'octroi d'aide financière sous toutes ses formes et de l'entretien de nos routes méritent aussi d'obtenir un rattrapage salarial. L'offre monétaire pour nos membres doit être bonifiée pour éviter de creuser davantage le fossé salarial qui sépare la fonction publique du reste des travailleurs québécois?», rappelle monsieur Daigle.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40?000 membres à travers le Québec, dont quelque 30?000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26?000 employés de bureau et techniciens et environ 4?000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10?000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

10 mai 2023 à 11:56

