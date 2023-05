À l'occasion de la fête de Mères, McCain s'est donné pour mission de célébrer les mamans qui nous rassemblent en les incluant dans davantage de photos de famille





Ce sont 84 % des mamans canadiennes qui disent être responsables de prendre leurs photos de famille, ce qui veut souvent dire qu'elles n'ont pas la chance de faire partie du portrait. McCain veut donc aider les partenaires et les enfants à « mettre maman dans le portrait ».

TORONTO, le 10 mai 2023 /CNW/ - L'une des plus grandes qualités des mères est qu'elles sont capables d'assumer pratiquement n'importe quel rôle pour s'assurer que leur famille est bien épaulée et prise en charge. De cheffe à chauffeuse, en passant par infirmière, supportrice en chef et même thérapeute; une maman peut vraiment tout faire. Elle fait même office de photographe pour s'assurer de préserver les innombrables souvenirs de sa famille. Mais ce faisant, les mamans sont souvent exclues de ces beaux moments en famille qu'elles travaillent si fort pour créer.

Selon une étude récente, 84 % des mères disent que quand elles sont avec leur famille, ce sont elles qui prennent les photos la majorité du temps.

Quand maman est celle qui s'assure d'immortaliser les souvenirs et les moments que nous chérissons, elle n'a pas la chance d'en faire partie avec nous. 77 % des mamans canadiennes apparaissent dans moins de la moitié des photos de famille qu'elles ont sur leur téléphone. Et 35 % d'entre elles disent n'apparaître sur aucune de ces photos.

C'est pour cette raison qu'à l'occasion de la fête des Mères, McCain a lancé la campagne « Mettez maman dans le portrait » en encourageant les partenaires et les enfants à prendre plus de photos de maman. En plus de partager des trucs sur Instagram pour rendre la prise de photos plus facile, McCain offre à trois familles canadiennes la chance de gagner une séance de photo professionnelle.

Pour lancer la campagne, McCain s'est associée avec une photojournaliste de renommée, Krisanne Johnson, pour capturer des photos authentiques de vraies mamans avec leur famille dans leur maison. Le résultat? Des moments de bonheur capturés par l'appareil photo, dans lesquels les mamans pouvaient enfin se voir. McCain a surpris chacune des mamans en exposant les photos professionnelles dans une galerie.

« Les efforts quotidiens incessants d'une maman sont toujours dans le but de rassembler la famille. À l'occasion de la fête des Mères, nous voulions trouver un moyen de célébrer de façon significative ces mamans qui nous rassemblent », dit Matt Kohler, directeur général de la vente au détail au Canada chez McCain. « Une photo de famille est un geste tellement simple, mais qui peut signifier beaucoup de choses pour ces mamans. À l'occasion de la fête des Mères, on encourage donc tous les partenaires, les enfants, les ami.e.s et la famille à mettre maman dans le portrait et à lui démontrer à quel point elle est importante. »

Pour gagner l'un des trois ensemble de séance photo professionnelle, les partenaires et les enfants n'ont qu'à identifier une maman dans les commentaires de la publication Instagram officielle du concours sur le compte de McCain. Et pour ceux et celles qui veulent se préparer à prendre des photos de maman lors de la fête des Mères, voici quelques trucs utiles à garder en tête :

Truc no 1 : N'attendez pas qu'on vous le demande -- N'attendez pas que maman demande pour une photo, surtout pas à la fête des Mères. Prenez plein de photos au courant de la journée et montrez-lui les meilleures plus tard.

Truc no 2 : Immortalisez le moment présent -- Pas besoin de demander à maman de prendre la pose. Prenez-la en photo spontanément en train de faire ce qu'elle aime.

Truc no 3 : Utilisez la lumière naturelle -- Trouvez une fenêtre qui laisse entrer la lumière naturelle et prenez une photo de maman qui fait face à la lumière.

Truc no 4 : Prenez PLEIN de photos -- N'attendez pas le moment parfait. Les photos spontanées prises sur le moment sont celles qui font les meilleurs souvenirs.

À la fête des Mères, remettons maman dans le portrait.

Au mois d'avril 2023, McCain a mené un sondage Angus Reid auprès d'un échantillon représentatif de 500 mamans canadiennes dans le but de déterminer dans combien de photos de familles les mamans apparaissent généralement.

À propos de McCain Foods Canada

McCain Foods Canada est la division canadienne de McCain Foods Limited, leader international de l'industrie des aliments surgelés. McCain Foods constitue le plus grand fabricant de produits divers de pommes de terre surgelées au monde. L'entreprise fabrique également d'autres produits de qualité, dont des amuse-gueules, des légumes et des desserts, que l'on trouve dans les restaurants et les commerces de détail de plus de 160 pays. Au Canada, l'entreprise dispose de huit sites de production et emploie près de 2 400 personnes. En plus de ses célèbres frites et produits divers de pommes de terre, la marque fabrique une vaste sélection de desserts, de collations et d'amuse-gueules surgelés.

