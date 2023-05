Datalec Precision Installations (DPI) nomme un nouveau responsable des comptes stratégiques





Datalec Precision Installations (DPI), un prestataire de services de conception, d'approvisionnement, de construction et d'assistance de centres de données haut de gamme qui fournit des solutions de bout en bout fluides, intégrées et unifiées aux opérateurs de centres de données, a le plaisir d'annoncer la nomination de Tim Hickinbottom en qualité de responsable des comptes stratégiques.

La nomination de Tim Hickinbottom en qualité de responsable des comptes stratégiques renforcera l'équipe de Datalec dédiée à la clientèle et améliorera la stratégie globale d'engagement client de l'entreprise. Tim Hickinbottom sera chargé de superviser les contacts stratégiques de l'entreprise, d'identifier et gérer les relations client afin de maintenir la réputation de Datalec de fidéliser sa clientèle à 100%, et de vérifier sa chaîne d'approvisionnement en pleine croissance. Initialement, il aura pour mission d'examiner et d'approuver la base de fournisseurs de l'entreprise en d'en améliorer l'efficacité grâce à la consolidation et à l'alignement des pratiques commerciales.

Tim Hickinbottom possède une vaste expérience qu'il a acquise en travaillant dans l'industrie pendant plus de 40 ans. De 1985 à 2018, il a travaillé dans la logistique de distribution des importations dans le secteur de l'informatique. Dans le cadre de ses diverses fonctions, il a voyagé dans 81 pays de la région EMEA, d'Amérique et d'Asie-Pacifique. Pendant cette longue période, il a eu l'opportunité d'occuper plusieurs postes prestigieux, mais il se considère particulièrement honoré d'avoir servi DC Dynamics et DCW en Asie. Tim Hickinbottom a également présenté des programmes au public australien à Sydney, Brisbane et Melbourne, ainsi qu'à Mumbai, à Bangalore, en Indonésie et à Kuala Lumpur.

« J'ai une devise : "Donnez-moi l'opportunité de dire non", déclare Tim Hickinbottom, responsable des comptes stratégiques. Je suis un vétéran de l'industrie et je tiens à ce que les gens ne pensent jamais à ma place que je ne peux rien faire. Je suis convaincu que Datalec maintiendra son cap vers une forte croissance et c'est un honneur pour moi de faire partie de son équipe. »

Pour en savoir davantage sur Datalec Precision Installations (DPI), visiter le site Web :https://datalecltd.com

À propos de Datalec

Datalec Precision Installations garantit l'excellence des installations des centres de données internationaux en s'associant avec ses clients pour favoriser la réussite de leurs entreprises et leur fournir des résultats de bout en bout homogènes, intégrés et unifiés accompagné d'un service « One Call, One Team » (Un appel, une équipe). » Grâce à la gestion et à la supervision rigoureuses des projets, DPI garantit que ceux-ci sont à chaque fois mis en oeuvre à la perfection dès le départ, avec des risques limités et des coûts réduits pour les clients. DPI se concentre sur la fourniture d'un service proactif et personnalisé qui permet de construire et de mettre en oeuvre des suites de données importantes avec agilité, flexibilité et adaptabilité. Pour plus d'informations, visiter le site Web :https://datalecltd.com.

